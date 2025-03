Neymar nega rumores de casamento com Bruna Biancardi

Jogador negou que pretende se casar com a modelo no próximo ano

O jogador Neymar desmentiu os rumores sobre um possível casamento com Bruna Biancardi em 2026. Nessa sexta-feira (28), o jornalista e colunista Matheus Baldi afirmou que o craque subiria ao altar no próximo ano, com suas filhas, Mavie e Mel, como daminhas de honra, e Carol Dantas e Rafaella Santos como madrinhas.

No entanto, o jogador negou a informação no mesmo dia, durante a Cerimônia de Premiação do Paulistão 2025.

Rumores

Fernanda Gentil, que apresentava o evento, questionou Neymar sobre os boatos: “Tô vendo por aí que vai rolar um casamento”. Em resposta, o jogador afirmou: “Não tem nada marcado ainda. Já falei para ela: ‘começou a aparecer esse monte de coisa, já me avisa’”, disse ele

O jogador acrescentou, com bom humor: “Nem eu estava sabendo. Eu falei: ‘Me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos’”. Fernanda brincou com a situação e pediu: “Bruna, marca logo a data e avisa. Faz isso.”

Apesar da negativa, Neymar chamou a influenciadora digital de “esposa” ao dedicar seus troféus. O casal tem a pequena Mavie, de um ano, e aguardam a chegada de Mel, que ainda está sendo gestada.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Vídeo íntimo de modelo vaza após encontro com Neymar; confira

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱