VÍDEO: Motociclista e garupa morrem após grave acidente em Itacoatiara

Dois jovens, identificados como Rafael Souza, de 23 anos, e Carlos Dantes, de 19 anos, morreram após sofrerem um grave acidente de moto na rua Waldemar Pedrosa, em Itacoatiara, interior do Amazonas, durante a madrugada deste sábado (29).

A câmera de segurança da rua flagrou o momento do acidente. Na imagem é possível ver que a dupla trafegava em alta velocidade, e em certo momento, o condutor da motocicleta perde o controle do veículo, bate no meio-fio e a dupla é jogada no asfalto.

Com a colisão, as vítimas tiveram ferimentos fatais, principalmente na cabeça. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas apenas constataram os óbitos.

As autoridades deverão conduzir uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

