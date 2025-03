Grave acidente entre carreta e táxi deixa feridos na AM-010

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na noite desta sexta-feira (28), um grave acidente envolvendo um táxi e uma carreta aconteceu no km 23 da AM-010, estrada que liga os municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva. O acidente resultou em feridos, incluindo uma criança, que estavam no táxi, juntamente com o motorista e mais três passageiros.

De acordo com relatos, o táxi seguia de Itacoatiara para Manaus quando colidiu na traseira da carreta que estava parada na pista. O motorista do táxi, identificado como Elvis, informou que conseguiu evitar lesões mais graves devido ao impacto relativamente baixo, que foi atenuado pelo funcionamento do airbag.

“No momento do acidente, não senti nada muito grave. Só o impacto no peito, mas nada mais”, contou Elvis, que teve um grande livramento.

Entre os passageiros estavam duas mulheres, um rapaz e uma criança. Todos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para unidades de saúde da cidade. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

O motorista da carreta, que não é do Amazonas e veio de São Paulo, relatou que a carreta teve um problema mecânico e acabou parando na pista. Ele tentou sinalizar o local, mas, segundo ele, não houve tempo suficiente para evitar a colisão.

“Eu tentei sinalizar, mas não consegui. A carreta acabou encalhando e, quando percebi, o táxi estava vindo”, explicou o motorista da carreta.

O trecho onde o acidente ocorreu é bastante escuro, o que dificultou ainda mais a visibilidade para os motoristas.

A rodovia AM-010 é uma das principais vias de acesso entre Manaus e o interior do estado, e o acidente gerou grande comoção entre os moradores da região.

