Veja a line-up do Lollapalooza 2025 neste sábado

O segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025 ocorre neste sábado (29). Além da apresentação de Shawn Mendes, headliner do Palco Budweiser, shows de Alanis Morissette, Benson Boone, Tate McRae, Zedd e Teddy Swims estão previstos para acontecerem no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira abaixo a programação completa do dia.

A lista completa de atrações do line-up foi divulgada em setembro de 2024 e também conta com nomes como Olivia Rodrigo, que já subiu ao palco nesta sexta (28) e Justin Timberlake, headliner do mesmo palco de Shawn no domingo (30).

Outros artistas como Foster The People, Nessa Barrett e Artemas, além dos brasileiros Jão, Sepultura, Marina Lima, Drik Barbosa, Jovem Dionisio e Tropkillaz também fazem parte do line-up.

A presença de Shawn Mendes marca seu retorno ao Brasil após seis meses, já que ele realizou um show na edição de 2024 do Rock in Rio. Por lá, ele ainda cantou um trecho da música “Mas que nada”, de Sérgio Mendes (1941-2024) e elogiou o país e seus cidadãos.

Além de focar nos maiores hits lançados, como “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, “Treat You Better” e “Mercy”, o artista deve incluir em seu repertório, as faixas mais recentes de “Shawn”, seu quinto álbum de estúdio. Confira uma provável setlist para seu show no Lolla.

Veja a programação completa do Lollapalooza 2025 (por dia, palco e horário)

Sábado (29)

Palco Budweiser

12h45-13h40: Zudizilla

14h45-15h45: Drik Barbosa

16h55-17h55: The Marías

19h05-20h05: Tate McRae

21h45-23h15: Shawn Mendes

Palco Samsung Galaxy

12h – 12h45: Picanha de Chernobill

13h40 – 14h40: Kamau

15h50 – 16h50: Marina Lima

18h – 19h: Benson Boone

20h10 – 21h40: Alanis Morissette

Palco Mike’s Ice

12h45 – 13h40: Tagua Tagua

14h45 – 15h45: Sophia Chablau

16h55 – 17h55: Artemas

19h05 – 20h05: Wave to Earth

21h45 – 22h45: Teddy Swims

Palco Perry’s by Fiat

12h – 12h45: Fatsync

12h45 – 13h45: Etta

14h – 15h: Samhara

15h15 – 16h15: Barja

16h30 – 17h30: Bruno Martini

17h45 – 18h45: Zerb

19h15 – 20h15: Kasablanca

20h30 – 21h30: Zedd

21h45 — 22h45: San Holo

(*) Com informações da CNN Brasil

