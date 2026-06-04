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Evento gratuito reúne itens oficiais, Batucada, Comando Garantido e artistas do boi vermelho e branco

Os torcedores do Boi Garantido têm um encontro marcado nesta sexta-feira (5), durante o Último Curral do Garantido – “Noite da Batucada e do Comando Garantido”. O evento acontece no Sambódromo de Manaus, a partir das 21h, com entrada gratuita.

Promovida pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG), a programação marca um dos momentos mais aguardados da temporada bovina, reunindo itens oficiais, torcedores e artistas em uma grande celebração da cultura popular amazonense.

Batucada e itens oficiais comandam a festa

A noite contará com a participação do levantador de toadas David Assayag, do apresentador Israel Paulain e do Amo do Boi, João Paulo Faria. Os artistas estarão acompanhados pela tradicional Batucada do Boi Garantido, pela torcida oficial Comando Garantido e pelo grupo Garantido Show.

Além disso, o público poderá acompanhar apresentações que exaltam a força da cultura vermelha e branca às vésperas do Festival de Parintins.

Atrações musicais reforçam programação

O evento também reunirá nomes conhecidos da música regional e do universo bovino. Entre as atrações confirmadas estão:

Márcia Siqueira;

Inayra Guerreira Parintintin;

Julieta Câmara;

Leonardo Castelo;

Carlinhos do Boi;

Sebastião Júnior;

Ken Pablo;

Patrick Modesto.

Com uma programação diversificada, a expectativa é reunir milhares de torcedores para uma noite de celebração, emoção e valorização das tradições do Boi Garantido.

Serviço

Evento: Ensaio dos Bumbás 2026 – Último Curral do Garantido – “Noite da Batucada e do Comando Garantido” em Manaus

Data: Sexta-feira, 5 de junho de 2026

Local: Sambódromo de Manaus

Horário: A partir das 21h

Entrada: Gratuita

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