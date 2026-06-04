Os torcedores do Boi Garantido têm um encontro marcado nesta sexta-feira (5), durante o Último Curral do Garantido – “Noite da Batucada e do Comando Garantido”. O evento acontece no Sambódromo de Manaus, a partir das 21h, com entrada gratuita.
Promovida pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG), a programação marca um dos momentos mais aguardados da temporada bovina, reunindo itens oficiais, torcedores e artistas em uma grande celebração da cultura popular amazonense.
Batucada e itens oficiais comandam a festa
A noite contará com a participação do levantador de toadas David Assayag, do apresentador Israel Paulain e do Amo do Boi, João Paulo Faria. Os artistas estarão acompanhados pela tradicional Batucada do Boi Garantido, pela torcida oficial Comando Garantido e pelo grupo Garantido Show.
Além disso, o público poderá acompanhar apresentações que exaltam a força da cultura vermelha e branca às vésperas do Festival de Parintins.
Atrações musicais reforçam programação
O evento também reunirá nomes conhecidos da música regional e do universo bovino. Entre as atrações confirmadas estão:
- Márcia Siqueira;
- Inayra Guerreira Parintintin;
- Julieta Câmara;
- Leonardo Castelo;
- Carlinhos do Boi;
- Sebastião Júnior;
- Ken Pablo;
- Patrick Modesto.
Com uma programação diversificada, a expectativa é reunir milhares de torcedores para uma noite de celebração, emoção e valorização das tradições do Boi Garantido.
Serviço
Evento: Ensaio dos Bumbás 2026 – Último Curral do Garantido – “Noite da Batucada e do Comando Garantido” em Manaus
Data: Sexta-feira, 5 de junho de 2026
Local: Sambódromo de Manaus
Horário: A partir das 21h
Entrada: Gratuita
Leia mais: