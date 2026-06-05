Noite vermelha

Evento reúne itens oficiais, artistas do Boi Garantido e a torcida Comando Garantido nesta sexta-feira (6), no Sambódromo.

Com entrada gratuita, a “Noite da Batucada e do Comando Garantido” promete reunir a nação vermelha e branca nesta sexta-feira (5), a partir das 21h, no Curral do Boi Garantido, no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo). O evento integra o calendário oficial do Ensaio dos Bumbás e terá como atrações os itens oficiais do Boi Garantido, o levantador de toadas David Assayag e o apresentador Israel Paulain, acompanhados da Batucada do Boi Garantido, da torcida oficial Comando Garantido e do grupo de dança Garantido Show.

A programação contará ainda com apresentações na noite das cantoras Inayra e Julieta Câmara, além dos artistas que também compõem o quadro de cantores do Boi da Baixa do São José: Leonardo Castelo, Carlinhos do Boi, Sebastião Júnior, Ken Pablo, P.A. Chaves e Patrick Modesto, reforçando a grande celebração da cultura bovina às vésperas do Festival de Parintins.

A presidente do Movimento Amigos do Garantido (MAG), Claudia Santos, destacou a importância da programação para fortalecer a tradição encarnada. “Preparamos uma noite especial para celebrar a força da nossa Batucada, do Comando Garantido e dos artistas que fazem parte da história do nosso boi. É um momento de reencontro da galera vermelha e branca, valorizando a cultura popular e mantendo viva a paixão pelo Garantido”, afirmou.

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