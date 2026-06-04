Teatro ICBEU

Mostra de Dança de Manaus reúne cinco grupos em noite especial de celebração à arte, à cultura e ao movimento

A dança amazonense ganha destaque nesta sexta-feira, 5, quando o MODAMA – Mostra de Dança de Manaus celebra 30 anos de história com uma programação especial no Teatro ICBEU, localizado na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus. O evento começa às 19h e terá entrada gratuita, com ingressos disponíveis antecipadamente pela plataforma Sympla.

Além disso, a edição comemorativa reforça o papel do festival como um dos principais espaços de difusão da dança no Amazonas.

Três décadas de história e formação artística

Criado em 1996 pela bailarina Ana Mendes e pelo jornalista Eduardo Monteiro de Paula, o MODAMA se consolidou como uma das mais importantes mostras de dança do estado.

Ao longo de 30 anos, o evento fortaleceu o intercâmbio entre artistas, companhias e escolas de dança. Dessa forma, tornou-se um ambiente de valorização da produção artística local e de formação de público.

Programação reúne diferentes estilos e linguagens

Nesta edição especial, o público vai assistir a uma seleção de espetáculos que destacam a diversidade da dança produzida em Manaus.

Entre as apresentações estão:

“Filhos do Tempo”, do Ballet da Barra

“Legião”, da Pajé Cia de Dança

“Carbono” e “Primavera”, da EntreCorpus Cia de Dança

“O Velho e o Mar”, do Levé Studio de Dança

“Transfiguração”, do Fragmento de Rua

Assim, a mostra reforça a pluralidade de estilos e linguagens presentes na cena local.

ICBEU destaca importância cultural do evento

Para o diretor do Teatro ICBEU, Baldoino Leite, receber a edição comemorativa representa o compromisso do espaço com a cultura amazonense.

“Receber os 30 anos do MODAMA é uma honra para o Teatro ICBEU. Trata-se de um evento que ajudou a construir a história da dança no Amazonas e que segue inspirando novas gerações de artistas. Ficamos felizes em proporcionar ao público uma programação de alta qualidade artística”, afirmou.

Uma das idealizadoras da mostra, a bailarina Ana Mendes, também destacou a trajetória do projeto ao longo das três décadas.

“A MODAMA é mais do que um evento, é um espaço de encontro, de troca, de formação e, principalmente, de resistência da dança no Amazonas. E chegar aos 30 anos é, sem dúvida, uma conquista coletiva. A Mostra de Dança de Manaus segue viva porque existe uma rede de artistas que acredita na dança como força cultural, educativa e transformadora”, ressaltou.

Cultura e dança fortalecem cena artística em Manaus

Com três décadas de atuação, o MODAMA reafirma seu papel como vitrine da produção artística local e como espaço de valorização da dança no Amazonas. Além disso, a edição comemorativa reforça o compromisso com a continuidade da formação cultural e o incentivo a novos talentos.

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