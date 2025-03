Adolescente sequestrada por conhecido é encontrada morta

A adolescente, Ingrid Vitória, de 13 anos, que foi sequestrada enquanto voltava para casa com a mãe e o irmão de 3 anos, foi encontrada morta neste sábado (29). A mãe de Ingrid contou à polícia que ela e os filhos pegaram uma carona com um conhecido para ir até o povoado de Caraíbas, em Santa Maria da Boa Vista (PE). O sequestrador foi morto neste sábado em confronto com a polícia.

Entenda

Ingrid Vitória foi sequestrada na terça-feira (25), no município de Curaçá (BA). A mãe da vítima contou à polícia que ela e os filhos pegaram uma carona com um conhecido para ir ao povoado de Caraíbas, em Santa Maria da Boa Vista (PE), a cerca de duas horas de onde a família estava.

Durante a viagem, o motorista, identificado como Jocelmo Caldas da Silva, agrediu a mulher, amarrou-a e a deixou na estrada com o filho de 3 anos. Em seguida, colocou Ingrid Vitória no porta-malas do carro.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Em depoimento, a mãe das crianças também disse que o sequestrador era vizinho do pai de Ingrid Vitória, morador de Curaçá. A adolescente foi colocada no porta-malas do carro e sequestrada.

O sequestrador foi morto em confronto com a polícia.

Os policiais militares de Pernambuco encontraram o homem que sequestrou Ingrid. Ele foi baleado durante um confronto com a polícia, chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ingrid foi encontrada sem vida neste sábado (29). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

De acordo com a polícia, a adolescente foi encontrada sem vida, próxima à pista do distrito de Caraíbas.

“A perícia criminal vai ser realizada no local que o corpo foi localizado e, em seguida recolhido ao IML de Petrolina”, infomou a polícia.

Buscas

Durante os trabalhos para encontrar Ingrid, as equipes de buscas chegaram a encontrar uma panela com arroz, uma mochila com uma carta que detalhava como pegar a menina e o veículo usado no sequestro.

A carta se parece com um ritual para fazer com que Ingrid se apaixone. No papel estava escrito: “Vai até a casa de Ingrid Vitória, não entre pela janela, mas sim pela porta da frente”. E a pessoa continua: “Dê três apertos no coração para que Ingrid Vitória só pense em mim a partir de agora. Eu invoco o Universo para que Ingrid venha até mim”.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Tio que engravidou sobrinha adolescente morre em confronto no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱