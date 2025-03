Mulher morre atropelada ao fugir de assalto em terminal de ônibus

Isadora Albino, de 25 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus no Terminal Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, na sexta-feira (28). Segundo familiares, ela estava fugindo de uma tentativa de assalto quando foi atingida pelo veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher foi encontrada debaixo do ônibus, com fraturas expostas. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida pelo Samu na Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do ônibus afirmou que não conseguiu visualizar a vítima no momento do atropelamento, que aconteceu fora da faixa de pedestres. Ele relatou apenas ter ouvido um barulho. Depois disso, disse ter parado o veículo e acionado o resgate, segundo a polícia.

O caso foi registrado no 91°DP (Ceasa). O Metrópoles questionou a Secretaria da Segurança Pública (SSP), que afirmou não ter localizado o registro da ocorrência.

Isadora era natural de Novas Russas, no interior do Ceará. Ela se mudou para São Paulo em busca de oportunidades e morava com o primo. Ele contou ao Metrópoles que a jovem tinha o sonho de viver do empreendedorismo e, para isso, mantinha dois empregos.

“Me parte o coração ver um trabalho inacabado, do sonho dela, do empreendedorismo que ela tinha na veia”, disse Elivelton Oliveira. “Ela poderia estar fazendo as velas dela aqui em casa, do jeito que amava fazer. Um sonho foi interrompido.”

Elivelton define Isadora como “uma pessoa única, extraordinária, uma menina muito extrovertida e feliz. Quem conhece a Isadora sabe o quanto de energia positiva aquela garota tem. Se olhar para as fotos, sabe que ela emana felicidade e alegria”, afirmou.

(*) Com informações do Metrópoles

