Instituto 3B sofre goleada para o Flamengo e continua na lanterna da Série A1

O Instituto 3B foi goleado por 5 a 1 para o Flamengo, neste domingo (30), no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Os gols do time carioca foram marcados por Gláucia, Djeni, Cristiane (duas vezes) e Núbia. Sole Jaimes descontou para as Feras da Amazônia.

Com a derrota, o Instituto 3B segue sem pontuar e ocupa a última colocação da tabela de classificação. O campeonato agora terá uma pausa devido à data Fifa e retorna em duas semanas. Na próxima rodada, as Feras enfrentam o América-MG, no dia 13 de abril, às 17h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia.

Início em desvantagem

O Instituto 3B saiu em desvantagem logo aos dois minutos. Após um desarme no campo de ataque, Fernanda tocou para Gláucia, que finalizou no canto de Katy e abriu o placar. Apesar do equilíbrio nos minutos seguintes, o time amazonense sofreu o segundo gol aos 14 minutos, quando Djeni acertou um chute de fora da área no ângulo.

Aos 20 minutos, Cristiane recebeu passe pela esquerda, ficou frente a frente com a goleira e finalizou cruzado, ampliando para 3 a 0. O Instituto 3B reagiu aos 26 minutos. Sole Jaimes aproveitou um erro na saída de bola do Flamengo e, de fora da área, marcou o primeiro gol da história do clube na Série A1 do Brasileirão Feminino.

Controle na etapa final

No segundo tempo, o Flamengo seguiu pressionando e marcou o quarto gol aos oito minutos. Fernanda cruzou da direita, Cristiane dominou e chutou de direita para o fundo da rede.

A equipe rubro-negra manteve o controle da partida e criou as melhores oportunidades. Aos 38 minutos, Jucinara cobrou escanteio, a goleira Katy saiu mal, e Núbia cabeceou para o gol vazio, fechando o placar em 5 a 1.

