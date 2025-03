Instituto 3B sofre goleada para o São Paulo e segue sem pontuar no Brasileirão

O Instituto 3B sofreu uma dura derrota por 8 a 0 contra o São Paulo nesta quinta-feira (27), no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Com esse resultado, a equipe amazonense segue na lanterna da competição, sem pontos conquistados e sem marcar gols.

Primeiro tempo de dificuldades

Desde os primeiros minutos, o Instituto 3B encontrou dificuldades para segurar o ataque adversário. Aos 16 minutos, Dudinha avançou em velocidade e abriu o placar. Três minutos depois, a camisa 11 do São Paulo ficou cara a cara com a goleira e ampliou. Aos 23, Aline aproveitou um passe preciso de Karla Alves e marcou o terceiro gol.

Segundo tempo sem reação

O Instituto 3B não conseguiu reagir na etapa final e sofreu mais gols. Aos 8 minutos, Serrana cabeceou para o fundo da rede após cruzamento de Carol Gil. Depois, aos 26, Serrana marcou novamente ao aproveitar um rebote. Já com 38, Ravena finalizou de fora da área e ampliou. Nos minutos finais, Carol Gil e Day fecharam o placar elástico.

Tabela

Com duas derrotas consecutivas, o Instituto 3B segue sem pontuar e sem marcar gols, ocupando a última posição na tabela. Na próxima rodada, o desafio será contra o Flamengo, no domingo (30), às 17h (horário de Manaus), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

Leia mais:

Instituto 3B estreia com derrota para o Fluminense na Série A1

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱