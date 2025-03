Bianca Guedes faz história no Ironman África do Sul e garante vaga no Mundial

A amazonense Bianca Guedes fez história no Ironman da África do Sul, neste domingo (30). A triatleta finalizou a prova na sexta colocação da categoria F30-34 e garantiu vaga no Mundial de Ironman, que acontece em Kona, no Havaí, em outubro de 2025.

Bianca completou uma das provas de triatlo mais desafiadoras do mundo em 11 horas, 34 minutos e 14 segundos. Além de figurar no top 10 da categoria, também foi a melhor brasileira na competição, com mais de 20 minutos de vantagem sobre o segundo colocado do país.

Classificação da categoria F30-34 no Ironman da África do Sul. Foto: Reprodução

Classificação dos participantes do Brasil no Ironman da África do Sul. Foto: Reprodução

Vaga garantida no Mundial do Ironman

Essa foi a terceira vez que Bianca Guedes completou um percurso do Ironman. A primeira ocorreu em Florianópolis (SC), e a segunda, em Nice, na França. O desempenho na África do Sul garantiu sua participação no Mundial, que será disputado no dia 11 de outubro de 2025, em Kailua-Kona, no Havaí.

“Eu vou representar o meu Amazonas, o meu Norte. Pela primeira vez nessa prova, teremos alguém da nossa terrinha. Essa conquista é nossa. É sobre acreditar em um sonho que parecia grande demais. É sobre se superar, dia após dia, até que o impossível vire destino”, escreveu Bianca Guedes em seu perfil no Instagram (@biancaguedesm).

A triatleta também já completou duas edições do Ironman 70.3, versão reduzida da prova, em Florianópolis (SC) e Fortaleza (CE).

Superação na prova

A prova na África do Sul aconteceu em Nelson Mandela Bay e impôs um grande desafio logo no início. Durante a etapa de natação, Bianca enfrentou hipotermia devido à baixa temperatura da água do mar e quase precisou abandonar a disputa.

“O mar estava com muita onda e muito frio. Não conseguia dar as braçadas de tanto frio. Foi horrível. Quando saí (da água), estava apática e um cara chegou dizendo que eu não tinha condições de continuar. Quando saí com a ‘bike’ cambaleando, ele viu que eu estava tremendo muito e disse para eu ir para a tenda médica. Parei de tremer, disse que estava bem e fui”, relatou Bianca em uma live no Instagram.

Já na etapa de ciclismo, após a avaliação médica, a triatleta aproveitou o sol para se recuperar e conseguiu ser a quinta melhor de sua categoria. Na maratona, Bianca ultrapassou mais de 70 adversários.

“Hoje eu fui mais longe do que meu corpo aguentaria. Hoje meu coração me levou”, escreveu.

Desafios do Ironman

A prova do Ironman é considerada uma das mais exigentes do triatlo. Os participantes nadam 3,8 quilômetros em águas abertas, pedalam 180 quilômetros e finalizam a competição com uma maratona de 42 quilômetros. O tempo limite para completar todo o percurso é de 17 horas.

