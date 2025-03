Diogo ‘Baby Shark’ estreia no MBC5 em Manaus contra Cléber Clandestino

Faltam poucos dias para mais uma edição do Majestic BJJ Challenge, que acontece em 5 de abril, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. Em 2025, o evento terá transmissão ao vivo para todo o mundo pela TV e mídias digitais do Sistema Encontro das Águas. Entre os destaques, está a disputa de cinturão entre Cléber Clandestino e Diogo Reis, o Baby Shark, que estreia na competição na categoria até 65 kg.

MBC5 reúne 32 atletas e 16 combates

O Majestic BJJ Challenge chega à sua 5ª edição como o maior evento de luta casada da Região Norte. Serão 16 lutas e 32 atletas participantes. Diogo Reis, que retorna à cidade natal para uma das principais atrações do evento, destacou a organização do torneio.

“Sempre tive interesse em participar. É um evento muito grande, com qualidade dentro e fora do tatame, nos bastidores, no trato com os atletas e na valorização da competição. É um privilégio lutar na minha casa, com minha família e minha equipe da Escola Melo Galvão assistindo. A expectativa é de alegria e vitória”, afirmou.

Baby Shark projeta luta contra Cléber Clandestino

Multicampeão de jiu-jitsu, Diogo Reis enfrentará Cléber Clandestino, campeão pan-americano, brasileiro e mundial. O amazonense de 23 anos elogiou o adversário e projetou o reencontro na disputa pelo cinturão.

“Minha preparação está muito boa. Estou focado nesse combate com o Cléber. Ele é um atleta muito duro, já lutei contra ele em duas finais de Brasileiro. É um grande atleta e uma grande pessoa. Mais uma vez, será um prazer enfrentá-lo. A expectativa é sempre vencer e proporcionar uma grande luta para o público”, disse.

Confira todas as lutas do MBC5

Card Kids

Maria “Pandinha” Eduarda vs Ana “Panterinha” Beatriz Oliveira

Gabriel “Hulkzinho” Gonzaga vs João Coelho

Anna “Pitbull” Beatriz vs Thayla Bruna

Lorrany “Moana” Vitória vs Hadassa “Brabinha” Crisóstomo

Luiz “Malvadeza” Miguel vs Davi Lucca

Yuri Silva Coelho vs Luiz “Paquito” Guilherme Ozores

Pedro Isac vs Luiz Galã Felipe Ozores

Card Adulto

Vitor “Bodymonster” Maciel vs Mauro “Casa Paraense” Nogueira

Lídio Ramos vs Enoc Martins

Lívia Maia vs Maysa Ladislau

Francisco Araújo vs Arcangelo “Anjo” Oliveira

Keetlheyn “Juggernaut” Nunes vs Juliana “The Queen” Aleixo

Tiago “Esquilo” Carvalho vs Jhonatha “Astroboy” Frazão

Robert Faulkner vs Fredson “Diretor” Alves

Felipe “Lipe” Machado vs Guilherme “Encrenca” Machado

Cléber “Clandestino” Sousa vs Diogo “Baby Shark” Reis

Pesagem oficial acontece em 4 de abril

A pesagem do evento será realizada no dia 4 de abril, a partir das 11h, no Teatro Uninorte, no Centro de Manaus. O momento também marcará o início da parceria entre o MBC e a instituição de ensino, que disponibilizou o espaço e proporcionará a integração de alunos e professores no dia das lutas.

Ingressos à venda

Mais de 80% dos ingressos para a 5ª edição do Majestic já foram vendidos. As últimas entradas, a partir de R$ 110, podem ser adquiridas pelo site Sympla (link aqui) ou na loja Megatuji, no bairro Dom Pedro, em Manaus.

