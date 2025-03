Homem é preso por tentar matar indígena a facadas por vingança em Boca do Acre

O autor tentou matar a vítima com golpes de faca após uma festa no município.

Um homem 19 anos foi preso, nesta segunda-feira (31), por tentativa de homicídio contra um indígena, de 23 anos. O crime foi praticado no dia 31 de janeiro deste ano, no município de Boca do Acre.

De acordo com o delegado Gustavo Kalill, da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o autor tentou matar a vítima com golpes de faca após uma festa no município em que ambos estavam, e a motivação da ação criminosa seria vingança.

“Na data de hoje, nós recebemos informações sobre a localização do autor e nos deslocamos ao bairro Platô do Piquia, onde cumprimos a prisão preventiva em nome do indivíduo”, informou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por tentativa de homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

