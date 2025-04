Em 2025, Manaus já registrou 404 casos de dengue, dois de zika e 32 de chikungunya

Neste ano, Manaus contabiliza 404 casos confirmados de dengue, dois de zika, 32 de chikungunya, um de oropouche e nove de mayaro. Os dados são da nova edição do Informe Epidemiológico das Arboviroses, divulgada nesta segunda-feira (31), pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O levantamento, atualizado semanalmente, compila informações da 13ª Semana Epidemiológica, entre os dias 23 e 29 de março.

Na última semana, foram confirmados oito casos de dengue, dois de chikungunya e três de mayaro. Não houve registro de novos casos de zika ou oropouche.

Medidas de Prevenção

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforçou a importância da prevenção, destacando a necessidade de eliminação de focos de água parada, que favorecem a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“Outra medida essencial é a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue. A vacina é aplicada em duas doses, com três meses de intervalo, reduzindo o risco de infecção grave e óbitos”, explicou.

A vacina está disponível em mais de 60 unidades de saúde da Semsa, incluindo estabelecimentos com horário estendido, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h. A lista completa pode ser consultada no site: manaus.am.gov.br/semsa.

Dados Atualizados

O informe epidemiológico também aponta que, na última semana, foram notificados 42 casos suspeitos de dengue e dois de chikungunya, totalizando 1.181 e 101 notificações no ano, respectivamente. Do total, 104 casos de dengue e sete de chikungunya seguem em investigação.

Até o momento, foram registrados 31 casos suspeitos de zika, com três ainda em análise, e não houve novas notificações na última semana. Os relatórios também indicam ausência de casos suspeitos de oropouche ou mayaro.

Não há óbitos confirmados ou em investigação por dengue, zika, chikungunya, oropouche ou mayaro em 2024.

Monitoramento Contínuo

O Relatório Epidemiológico das Arboviroses faz parte das estratégias da Semsa para controle e monitoramento dessas doenças, sendo atualizado e divulgado semanalmente. O documento é produzido pelas Gerências de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Controle de Agravos por Vetores, e pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, com base em dados do Ministério da Saúde.

Todas as edições do informe estão disponíveis online no site: manaus.am.gov.br/semsa.

