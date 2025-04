VÍDEO: Criminoso armado assalta mulheres e idoso em Manaus

Suspeito se aproximou em uma motocicleta, sacou uma arma da cintura e ameaçou as vítimas

Câmeras de segurança flagraram um homem armado assaltando três pessoas na manhã desta terça-feira (1º), no conjunto Osvaldo Frota, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Por volta das 5h40, uma mulher e uma estudante caminhavam pelo local, enquanto um idoso estava sentado em um banco.

O suspeito chegou em uma motocicleta, sacou a arma da cintura e anunciou o assalto. Sob ameaça, a mulher e o idoso entregaram os celulares. Em seguida, o criminoso fugiu rapidamente.

Testemunhas relataram que a mulher e a estudante aguardavam a condução para a escola no momento do crime. As autoridades devem investigar o caso.

