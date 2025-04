VÍDEO: Mãe agride estudante para defender filha e é espancada em Manaus

Caso aconteceu na comunidade Jesus Me Deu, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre duas estudantes que gerou uma nova confusão, agora envolvendo as mães das adolescentes. As cenas foram registradas na tarde desta segunda-feira (31), na avenida Buriti, comunidade Jesus Me Deu, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

As imagens mostram uma mãe apoiando a filha enquanto ela agredia outra estudante no meio da rua, ambas ainda com uniforme escolar. Em seguida, a própria mulher entrou na briga e passou a agredir a adolescente com socos e tapas para defender a filha.

Após o vídeo viralizar, a mãe da adolescente agredida, acompanhada de outras pessoas, foi atrás da agressora. Em outro vídeo, ela aparece caída no chão, sendo atacada pelos envolvidos.

Após a confusão, a mãe que iniciou as agressões se pronunciou nas redes sociais. Ela reconheceu que errou, mas alegou que agiu para defender a filha, que estaria sofrendo bullying na escola. O caso será investigado.

Leia mais

