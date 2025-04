Estrela do Norte/Nacional enfrenta Vivaz-RR na Copa do Brasil de Futsal

O Estrela do Norte/Nacional recebe o Vivaz-RR nesta terça-feira (1º), pela partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil de Futsal Adulto Masculino 2025. O confronto está marcado para as 20h (horário local), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, com entrada gratuita para o público.

Para avançar à próxima fase, o Estrela do Norte precisa vencer por qualquer placar. No jogo de ida, disputado em Boa Vista (RR), as equipes empataram em 2 a 2. Garrincha, o mais experiente do elenco, e Chico, ex-seleção de Carauari, marcaram para o time amazonense. Pelo Vivaz, Dinho e Biel foram os autores dos gols.

Elenco relacionado

O técnico Kaio Monteiro convocou 14 atletas para a partida decisiva: Shenlong, Neto, Zacch, Chico, Pedrinho, Felipe, Pedro, Rondy, Rodolfo, Garrincha, Gustavinho, Gregory, Mady e Rabelo. O treinador destacou a evolução da equipe para o jogo de volta.

“Imagino que a partida será equilibrada como no primeiro confronto, mas com mais intensidade. Na ida, tivemos apenas seis treinos antes da viagem. Agora, tivemos duas semanas de preparação e chegamos mais competitivos”, afirmou o treinador.

Transmissão ao vivo

O canal da CBFS TV no YouTube transmite a partida entre Estrela do Norte/Nacional e Vivaz-RR ao vivo. A geração das imagens será da Produtora Harpia Web TV, em parceria com a assessoria Emanuel Sports e Marketing.

LS

