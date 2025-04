Chegada de cruzeiro impulsiona economia e reforça vocação turística de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), recepcionou o navio Volendam, de bandeira holandesa, nesta terça-feira, 1º de abril. A embarcação trouxe 1.800 visitantes, movimentando significativamente a economia local, com um impacto estimado de R$ 8.517.040,00.

Os turistas terão a oportunidade de conhecer alguns dos principais atrativos da cidade, como o teatro Amazonas, o Encontro das Águas, o mirante Lúcia Almeida e o mercado municipal Adolpho Lisboa, além de desfrutar da gastronomia regional e de experiências ecológicas, que se destacam entre as mais procuradas pelos visitantes.

Para a diretora de Turismo da Manauscult, Oreni Braga, a chegada de mais um cruzeiro internacional reforça a vocação turística de Manaus e evidencia o trabalho contínuo da gestão municipal para fortalecer o setor.

“Estamos empenhados em fortalecer cada vez mais essa atividade, oferecendo infraestrutura e apoio para que Manaus continue sendo um destino de destaque no turismo internacional. A Prefeitura de Manaus e a ManausCult seguem trabalhando para atrair mais cruzeiros e consolidar nossa cidade como uma parada essencial na rota dos grandes navios”, destacou Oreni.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, também celebrou a chegada do cruzeiro e ressaltou o impacto positivo dessa movimentação para diversos setores da cidade.

“Cada cruzeiro que atraca aqui representa oportunidades para o comércio, para os guias turísticos, para o setor gastronômico e para a cultura local. Estamos trabalhando para fortalecer ainda mais esse setor e oferecer uma experiência única aos visitantes”, afirmou.

Com o crescimento contínuo do fluxo de cruzeiros internacionais, a Prefeitura de Manaus e a ManausCult seguem investindo na promoção da cidade como um destino atrativo para turistas de todo o mundo, garantindo que a capital amazonense se mantenha cada vez mais presente no mapa do turismo internacional.

*Com informações da assessoria

