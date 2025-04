Ministério Público amplia rede de proteção feminina em Parintins

Em prol do fortalecimento da rede de proteção feminina, o Ministério Público do Estado do Amazonas lançou, na última segunda-feira (31), o “MP por Elas: Projeto Aurora”, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Parintins.

O projeto tem como objetivo oferecer assistência às mulheres vítimas de violência doméstica, por meio de cursos profissionalizantes, apoio psicológico e rodas de conversa, além de proporcionar a reabilitação de agressores por meio da implementação do Programa de Recuperação e Reeducação do Agressor.

A iniciativa busca firmar parcerias com órgãos públicos e empresas privadas, a fim de fornecer o melhor suporte às vítimas de violência doméstica e familiar. Durante o evento, o prefeito de Parintins, Mateus Assayag (PSD), assinou um termo de cooperação técnica por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas) e do Conselho Municipal de Defesa e dos Direitos das Mulheres.

Por vídeo, a procuradora-geral de Justiça (PGJ) Leda Mara Albuquerque reforçou a importância do projeto e agradeceu aos colaboradores. “É muito importante que a mulher vítima de violência doméstica saia de todo esse processo fortalecida e sentindo-se reinserida socialmente, com renda própria, sem depender do agressor”, destacou a PGJ.

A coordenadora do projeto, a promotora de Justiça Marina Campos Maciel, afirmou que o projeto Aurora surge como uma luz após a escuridão, a fim de demonstrar que é possível recomeçar.

“Esse projeto tem a finalidade de transformar a vida de mulheres vítimas de violência doméstica, por meio da promoção de sua independência financeira e psicológica. Para isso, com o apoio de parcerias, serão ofertadas vagas em cursos profissionalizantes, oportunidades de emprego e apoio psicológico. Unidos por um propósito maior, todos iremos mais longe e conseguiremos ações efetivas. Esse é o Ministério Público, como agente de transformação, atuando na cidade de Parintins”, finalizou a promotora.

A cerimônia também contou com a presença da secretária executiva adjunta da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) Syrlan Picanço de Lima, da vereadora Márcia Baranda (União Brasil), do juiz de direito Nilo da Rocha Marinho Neto, da gerente do Senac Parintins Jocemilda Viana e da defensora pública Emily dos Santos, além de comitivas das associações folclóricas Boi-Bumbá Caprichoso e Boi-Bumbá Garantido.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Ministério Público acompanha retirada de flutuantes no Tarumã-Açu

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱