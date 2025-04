BMW apreendido em operação é integrado à frota da PC-AM

Um carro BMW blindado, ano 2023, foi adquirido pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com autorização do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O veículo, avaliado em mais de meio milhão de reais, foi apreendido durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pela instituição.

A intermediação foi conduzida pelo delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, junto ao TJAM. A operação policial que resultou na apreensão do veículo contou com sua participação.

“Esse veículo é fruto do intenso trabalho da Polícia Civil no combate às organizações criminosas. Temos apreendido bens e, mediante autorização, os reutilizamos no enfrentamento da criminalidade. Recentemente, conseguimos aprovar a Lei do Fundo da Polícia Civil, que fortalecerá esse combate, pois, entre outras medidas, também regulamenta a destinação desses bens”, destacou Fraga.

Integração

De acordo com o delegado Jone Clei Rodrigues, diretor do Getran, o veículo já foi devidamente caracterizado e será utilizado em operações de combate à criminalidade.

“O BMW prestará apoio às delegacias especializadas e a outras unidades policiais que solicitarem sua utilização, ampliando a capacidade de atuação da PC-AM no enfrentamento à criminalidade”, enfatizou o delegado.

Além do BMW blindado, outros veículos de luxo, como Porsche, BMW e Range Rover Evoque, também foram apreendidos durante operações realizadas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM).

“Esses veículos estão aguardando decisão do Poder Judiciário para serem plotados e incluídos oficialmente à frota policial, a fim de dar suporte à atividade operacional”, informou Jone Clei.

A inclusão desses veículos à frota da PC-AM reforça o compromisso da instituição no combate ao crime, demonstrando a continuidade das ações no enfrentamento ao tráfico de drogas e outros crimes no estado do Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

