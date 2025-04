Mãe que acreditava ter gêmeas deu à luz apenas um bebê

O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, afirmou que o exame de Kathelen Tavares, que indicava que ela estava grávida de dois bebês, estava errado.

A gestante acreditava esperar gêmeos, mas apenas um bebê lhe foi entregue após o parto. Ela denunciou o caso à Polícia Civil.

“Foi uma cesariana com uma equipe médica completa, com os enfermeiros, e só tinha um bebê e uma única placenta. O que aconteceu foi uma confusão no primeiro ultrassom, com o saco gestacional e com o cardiotoco, que é um exame que escuta o bebê. Então, ele [a pessoa que fez o exame] escutou o batimento em dois pontos diferentes do abdômen”, disse Soranz em entrevista ao Bom Dia Rio, nesta terça-feira (1°).

De acordo com o secretário, a placenta retirada na hora do parto também foi enviada para a perícia, para comprovar que a gestante esperava apenas um bebê.

“É um único feto, é uma única placenta. A placenta também foi para a perícia, para análise, pra gente poder ter mais um documento que comprove. Também teve fotografia no momento do parto para garantir que era só um bebê”.

“Infelizmente foi um erro da primeira ultrassonografia. É um único bebê, é importante isso ficar bem esclarecido. É importante tranquilizar a família. Não teve nenhum problema durante o parto”, acrescentou o secretário.

Angústia

A angústia de Kathelen começou na sexta-feira (28) no Hospital Municipal Mariska Ribeiro, em Bangu.

A jovem já é mãe de gêmeas e, ao descobrir a nova gestação, soube que seriam gêmeas novamente. Depois de todo o pré-natal, consultas e exames com laudo gemelar, Kathelen quer entender o que aconteceu.

Segundo ela, os fetos apareciam saudáveis e era possível ouvir dois corações, mas no parto ela só ouviu um neném chorar e logo foi informada que não tinha outro.

Na documentação do pré-natal, os registros mostram que a mãe compareceu a dez consultas na Clínica da Família, e as informações têm dados de duas bebês.

Na ultrassonografia de dezembro do ano passado, feita em uma Clínica da Família em Realengo, o exame aponta dois fetos com batimentos cardíacos diferentes e até tamanhos de fêmur distintos.

O último exame tinha sido feito na quarta-feira no próprio Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu. Os laudos também apontam dois batimentos cardíacos.

O parto estava agendado para sábado (29), mas a bolsa estourou um dia antes e a mãe correu para o hospital. Pela necessidade de rapidez, nenhum parente conseguiu acompanhá-la no parto e Kathelen foi sozinha para a sala de cirurgia.

“Me botaram na sala de cirurgia, me mandaram separar duas roupas para dois bebês, tomei anestesia, fiquei deitada, escutei o choro de uma, botaram em cima de mim, eu falei que não aguentava e depois falaram que não tinha outro bebê, não me falaram mais nada”, conta a mãe.

Os registros de internação no hospital também têm a informação de uma gestação gemelar – o que também consta na declaração de nascido-vivo entregue à mãe pelo hospital.

A família registrou o caso na 34ª DP (Bangu), que disse que investiga o caso e que solicitou documentos da unidade hospitalar e imagens de câmeras de segurança.

O diretor do hospital foi intimado para prestar depoimento, e a mãe será novamente ouvida.

