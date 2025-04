TJAM abre seleção para estágio em Direito em home office no AM

Inscrições começam nesta quarta-feira (2), de forma gratuita, no portal do TJAM.

A Secretaria de Gestão de Pessoas divulgou o edital n.º 01/2025 – SPENSINT2025, abrindo a Seleção Pública para Estágio em Direito nas Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), em regime remoto. São oferecidas dez vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

Vagas e reserva de cotas

Das dez vagas disponíveis, seis são destinadas à ampla concorrência, três reservadas a negros e indígenas, e uma para pessoas com deficiência.

Requisitos para participação

Os candidatos devem estar regularmente matriculados no primeiro semestre de 2025 em um curso de Graduação em Direito no Estado do Amazonas, em instituição autorizada ou reconhecida pelo MEC. Além disso, devem estar cursando entre o 3º e o 8º período (ou equivalente em regime anual).

Outro critério é possuir coeficiente de rendimento igual ou superior a 8,0, comprovado por meio de histórico escolar oficial. Esse requisito terá caráter classificatório e eliminatório no processo seletivo.

Inscrições

As inscrições estarão abertas das 8h do dia 02/04 até às 14h do dia 23/04 (horário de Manaus). O procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo site www.tjam.jus.br, acessando o menu “Concurso e Estágios” – “Estágio Interior – Direito Remoto”. Os candidatos devem preencher completamente o formulário de inscrição com dados pessoais e acadêmicos, além de anexar a documentação exigida.

Divulgação dos resultados e validade da seleção

Os resultados da classificação serão divulgados pela Secretaria de Gestão de Pessoas. A seleção pública terá validade de dois anos, contados a partir da publicação da classificação definitiva.

Outras informações podem ser consultadas no edital, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (1º), no link abaixo informado.

https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=17&nuDiario=4006&cdCaderno=1&nuSeqpagina=24

Leia mais:

Defensoria abre 20 vagas em processo seletivo de estágio em Direito

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱