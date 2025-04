Vídeo mostra adolescente pendurado em árvore com zagaia cravada na perna no AM

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um adolescente de 17 anos no topo de uma árvore com uma zagaia cravada na perna. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (1º), em Manacapuru, no interior do Amazonas. A gravação foi feita por moradores que passavam pelo local e registraram o momento em que o jovem permanecia na árvore, visivelmente ferido.

No vídeo, um homem afirma que o jovem estaria roubando, mas essa informação não foi confirmada.

Resgate do adolescente

Policiais militares patrulhavam a área quando notaram um grupo de pessoas reunidas. Ao se aproximarem, perceberam que o adolescente estava machucado e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Com apoio da polícia, os bombeiros retiraram o jovem da árvore. Para retirar a zagaia, a equipe utilizou uma mini motosserra. Depois, ele foi levado para o hospital da cidade.

Declaração da vítima

À polícia, o adolescente afirmou que não conseguiu identificar quem o feriu. Ele optou por não registrar boletim de ocorrência sobre o caso.

