Vítima reage e atira no queixo de assaltante dentro de loja

A polícia segue em busca do segundo envolvido, que escapou no momento da ação.

Dois criminosos em uma motocicleta tentaram assaltar uma loja na Avenida José dos Santos e Silva, no Centro-Sul de Teresina, nesta terça-feira (1º). A ação, porém, terminou com um dos suspeitos ferido a tiros após a vítima reagir.

Reação fez criminoso levar tiro no queixo

De acordo com o cabo Salatiel, do 1º Batalhão da Polícia Militar, um dos assaltantes foi baleado no queixo durante a tentativa de roubo. “A vítima revidou e conseguiu atingir um deles. Foi apreendida uma arma com o suspeito”, explicou.

Enquanto o baleado foi capturado, o comparsa conseguiu fugir do local. Ainda não se sabe se quem reagiu ao assalto era o dono do estabelecimento ou outra pessoa que estava no local.

Suspeito foi levado para hospital

O homem ferido recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). A polícia segue em busca do segundo envolvido, que escapou no momento da ação.

