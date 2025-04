Manaus amplia voos para Bogotá e Caribe Colombiano

Manaus (AM) – Viajar para as ilhas caribenhas mais visitadas ficou ainda mais fácil para quem parte de Manaus. O Aeroporto Internacional de Manaus, operado pela VINCI Airports, ampliou suas opções de voo, fortalecendo a conexão com destinos turísticos na América do Sul.

Manaus-Bogotá

A rota entre Manaus e Bogotá, iniciada há dois anos, tem impulsionado tanto o turismo quanto os negócios entre Brasil e Colômbia. A partir deste mês, a Gol amplia sua oferta de voos, proporcionando mais alternativas para os viajantes que desejam explorar o Caribe e outros destinos sul-americanos com mais comodidade.

O anúncio de ampliação da rota pela companhia aérea brasileira aconteceu no início do mês de março e animou operadores turísticos regionais. Os primeiros voos comerciais entre Manaus e Bogotá começaram em 2023, pela Avianca.

A conexão com Bogotá facilita o acesso a cidades de praias caribenhas famosas como Cartagena das Índias, San Andrés e Medellín e, na outra ponta, intensifica o comércio e a vinda de turistas estrangeiros ao território brasileiro.

De acordo com a Gol, a rota MAO-BOG também permitirá a conexão do Amazonas com as Américas do Norte e Central, incluindo destinos como San José (SJO), Cidade do México (MEX), Miami (MIA), Orlando (MCO) e Nova York via Bogotá, devido aos acordos de codeshare e interline estabelecidos entre a GOL e a Avianca. Uma vez em Bogotá, será possível seguir para o Peru e Equador.

Os novos voos diretos entre Manaus e Bogotá começam a ocorrer no próximo dia 2 de abril e as passagens aéreas já estão à venda no site da companhia aérea e nas agências de turismo. A Gol operará dois voos de ida e volta por semana, às quartas-feiras e domingos, com duração de 2 horas e 50 minutos para cada voo.

Expansão

A expansão do número de voos internacionais demonstra o papel estratégico do aeroporto para o setor aéreo brasileiro. Em 2024, a Gol retomou voos diretos de Manaus para Miami, nos Estados Unidos, que ocorre de forma sazonal. Conectando a Amazônia à Europa, a TAP retomou a rota que interliga o Aeroporto de Manaus com o de Lisboa, que também integra a rede VINCI Aiport.

Essa conectividade ajudou o Amazonas a registrar um crescimento de 18,2% no fluxo de turistas estrangeiros em 2024, conforme pesquisa do Ministério do Turismo (Mtur), Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e Polícia Federal. Os destinos amazonenses receberam 28,4 mil turistas internacionais no ano passado.

O Gerente de Marketing e Promoção Aérea da VINCI Airports no Brasil, Marcus Campos, destaca:

“Manaus tem um papel estratégico na integração aérea regional com outros países da América, especialmente da América do Sul. A ampliação desse voo para Bogotá demonstra a grandeza desse potencial e o espaço que ainda há para crescer. Modernizamos o aeroporto e o preparamos para essa expansão, garantindo que passageiros e companhias aéreas contem com uma infraestrutura de qualidade.” Leia mais: Aeroporto e comércio de Manaus escapam do apagão cibernético

