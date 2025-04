Amazonas FC conquista segundo título do Barezão 2025

Time da zona Leste de Manaus levou a melhor no confronto, com um gol decisivo de Diego Zabala nos minutos finais, garantindo seu segundo título estadual.

O Amazonas FC fez história na noite desta terça-feira (01) ao conquistar o Campeonato Amazonense 2025, derrotando o Nacional FC por 2 a 1 na grande final, disputada na Arena da Amazônia. O time da zona Leste de Manaus levou a melhor no confronto, com um gol decisivo de Diego Zabala nos minutos finais, garantindo seu segundo título estadual.

A Onça, como é carinhosamente chamada pelos torcedores, conquistou o primeiro turno do Barezão 2025 e alcançou essa vitória após uma ascensão impressionante nos últimos anos, incluindo sua participação na Série B em 2024. Com uma campanha sólida no campeonato, o time somou quatro vitórias, dois empates e três derrotas nas dez partidas disputadas.

“Eu fico feliz, porque tenho o apoio do secretário Jorge Oliveira, do governador Wilson Lima, e sem esses apoios a gente não conseguiria ir tão longe, com tanta bravura e tranquilidade. O futebol amazonense vive o seu melhor momento, e daqui para frente, tende a ser muito melhor”, comentou Ednailson Rozenha, presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF).

O Nacional FC, tradicional clube do estado, buscava quebrar um jejum de dez anos sem conquistar o Barezão, mas terminou a final com o vice-campeonato, apesar da excelente campanha. Com a melhor defesa do campeonato, o time chegou à final após conquistar o segundo turno.

“Eu venho à Arena desde a inauguração para a Copa de 2014. Fico alegre em ver que o Governo do Amazonas tem se preocupado em usar o espaço, oferecendo oportunidade para os times amazonenses. Jogar aqui na Arena melhora o futebol dos nossos clubes”, comentou o torcedor Ricardo Guedes.

O Jogo

A partida começou com o Amazonas FC pressionando e criando grandes chances. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Varanda abriu o placar para a Onça Pintada em uma jogada individual.

Ainda no primeiro tempo, Vinícius Balotelli empatou para o Nacional FC. Quando a partida se encaminhava para os pênaltis, Diego Zabala apareceu para marcar o gol da vitória e consagrar o Amazonas FC como campeão.

Agora, o Amazonas FC se prepara para a Série B do Campeonato Brasileiro, com sua estreia contra o Goiás no dia 4 de abril. Já o Nacional FC encerra sua participação em 2025 com a classificação para a Série D e a Copa do Brasil de 2026.

Leia mais

Final do Barezão 2025: Nacional e Amazonas disputam o título nesta terça-feira (1º)

Nos acompanhe no Facebook.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱