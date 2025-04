Lançamento do 58° Festival de Parintins no Bumbódromo é adiado devido à saúde de Wilson Lima

Adiamento ocorreu devido ao diagnóstico do governador Wilson Lima com Covid-19 e Influenza.

O lançamento oficial do 58° Festival Folclórico de Parintins, que o governo do Amazonas havia agendado para esta sexta-feira (4) no Bumbódromo, foi adiado para o dia 11 de abril. O adiamento ocorreu devido ao diagnóstico do governador Wilson Lima com Covid-19 e Influenza.

Wilson Lima, que participou do lançamento do Festival de Parintins em Manaus, confirmou sua situação em um comunicado em suas redes sociais na tarde desta terça-feira (1°). “Fui diagnosticado com Covid e com o vírus Influenza. Enquanto me recupero, obedecendo as recomendações médicas, continuarei trabalhando e coordenando as ações do Governo de casa”, afirmou o governador.

A nota também destacou que Lima está bem, em casa e sob cuidados médicos, e segue coordenando as ações do governo até sua plena recuperação.

Por questões de saúde, Wilson Lima não participou de uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, em Brasília. Contudo, ele ligou diretamente para Santana para explicar sua ausência. A secretária estadual de Educação, Arlete Mendonça, representou o governo na reunião.

O 58º Festival Folclórico de Parintins foi lançado em Manaus, na presença de Wilson Lima, na última sexta-feira (28). A edição deste ano será realizada nos dias 27, 28 e 29 de junho.

Investimentos e empregos

Para 2025, cada bumbá vai receber do Governo do Estado patrocínio direto no valor de R$ 5 milhões. De acordo com o governador Wilson Lima, o Festival de Parintins deve movimentar R$ 184 milhões este ano, um aumento de 2,26% em relação a 2024, quando o evento gerou R$ 180 milhões.

Em 2023, o festival injetou cerca de R$ 146 milhões na economia. O crescimento reforça a importância da festa para o setor econômico, impulsionando, consequentemente, áreas como o turismo, comércio e serviços.

Na área de turismo, a projeção é que o evento atraia mais de 120 mil pessoas, impactando diretamente nas operações aéreas e fluviais em direção a Parintins, bem como os setores de hotelaria, gastronomia e transporte.

O Festival de Parintins é um dos principais motores da economia local, gerando mais de 29 mil postos de trabalho diretos e indiretos no município.

Além disso, os bois-bumbás Caprichoso e Garantido são responsáveis por aproximadamente 5 mil empregos diretos, envolvendo artistas, músicos, dançarinos, artesãos e diversos profissionais que trabalham na produção dos espetáculos.

