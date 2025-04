Jovem é morto pela PM após defender esposa grávida

Gabriel Junior Oliveira Alves da Silva, de 22 anos, morreu após ser baleado na cabeça por um policial militar durante abordagem que aconteceu em Piracicaba, no interior de São Paulo, na noite de terça-feira (1º).

Segundo o boletim de ocorrência, o disparo foi feito após o jovem ter pego uma pedra para defender sua esposa, Rebeca Mirian Alves Braga, que também se insurgiu contra os policiais.

Vídeos gravados por celulares mostram o momento em que Rebeca, que está grávida, é puxada por um agente. Em outro registro feito pelas pessoas que estavam ao redor, é possível ouvir o disparo que matou Gabriel. “Matou o menino”, gritam os vizinhos, desesperados.

Gabriel chegou a ser conduzido pelo Samu ao Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, onde a morte foi constatada.

O que se sabe

Os policiais militares Júnior César Rodrigues e Leonardo Machado Prudêncio estavam fazendo patrulhamento na região quando avistaram Gabriel com um volume suspeito.

O jovem resistiu à abordagem. Sua esposa também se insurgiu contra os policiais.

No momento em que o PM Júnior foi apoiar o PM Prudêncio, que estava com Rebeca, Gabriel pegou uma pedra e foi em direção aos agentes.

O policial Júnior César pediu para o jovem soltar a pedra, o que ele não fez. Com a aproximação de Gabriel, o PM fez o disparo.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, as armas dos policiais militares foram apreendidas. O caso será apurado por meio de inquérito policial militar (IPM).

A Secretaria da Segurança Pública informou que, além do IPM, o caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios do Deic do Deinter 9.

Ainda de acordo com a pasta, a Polícia Militar afirmou que não tolera desvios de conduta ou excessos. “Se constatadas irregularidades, os envolvidos serão devidamente responsabilizados”, disseram.

