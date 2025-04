Estrela do Norte/Nacional goleia Vivaz e avança na Copa do Brasil de Futsal

O Estrela do Norte/Nacional-AM venceu o Vivaz-RR por 8 a 3 e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil de Futsal Adulto Masculino 2025. A partida decisiva aconteceu na noite da última terça-feira (1º), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus.

No primeiro jogo, disputado no dia 15 de março, em Boa Vista (RR), as equipes empataram por 2 a 2. Para avançar, o time amazonense precisava de uma vitória simples e cumpriu o objetivo com uma atuação dominante.

Chico brilha com três gols na classificação

O ala Chico, um dos reforços do Estrela do Norte para a temporada, foi o destaque da partida ao marcar três gols. Além dele, Garrincha, Gustavinho, Felipe Gabriel, Rodolfo e Pedrinho balançaram as redes para o time de Manaus. O Vivaz descontou com Gabriel, Walter e Biel.

Novatos estreiam na vitória do time amazonense

A partida também marcou a estreia de três reforços do Estrela do Norte: Rondy, ex-seleção de Carauari; Gregory, ex-UFAM; e Mady, ex-Amazonas FC/Talentos. O elenco ainda contou com Zacch, Neto, Shenlong, Pedro Henrique e Rabelo.

A equipe é comandada pelo técnico Kaio Monteiro, com Wilgner Moraes como auxiliar técnico e Kenny Batista na fisioterapia.

Próximo desafio será contra o Náutico Sangue de Boi

Na segunda fase da Copa do Brasil de Futsal, o Estrela do Norte terá um confronto manauara contra o Náutico Sangue de Boi. O adversário garantiu sua classificação após eliminar o Clube Major Futsal-RO, com vitórias por 11 a 2, em Manaus, e 9 a 8, em Porto Velho.

