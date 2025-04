Amazon faz oferta para comprar TikTok nos Estados Unidos

Oferta mostra as manobras de última hora em Washington sobre a propriedade do aplicativo chinês

A Amazon fez uma oferta inesperada para adquirir todo o TikTok, popular aplicativo de vídeos, enquanto se aproxima o prazo de abril para que a plataforma se separe de sua controladora chinesa ou enfrente uma proibição nos Estados Unidos. A informação foi divulgada por três fontes familiarizadas com a negociação.

Oferta não é levada a sério por todas as partes

Apesar da proposta, algumas partes envolvidas nas negociações não parecem considerar a oferta da Amazon como viável. A proposta foi formalizada por meio de uma carta endereçada ao vice-presidente americano, JD Vance, e ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, segundo uma fonte próxima ao caso.

Pressão política e incertezas sobre o futuro do TikTok

A oferta da Amazon ocorre em um momento de intensas manobras políticas em Washington. Parlamentares de ambos os partidos expressam preocupações sobre a segurança nacional em relação à propriedade chinesa do TikTok. Em resposta, aprovaram uma lei no ano passado para forçar a venda da plataforma, com implementação prevista para janeiro.

O ex-presidente Donald Trump, que anteriormente se comprometeu a proteger o TikTok, adiou a aplicação da lei até sábado, mesmo após a decisão unânime da Suprema Corte confirmando a medida.

A Amazon se recusou a comentar sobre a oferta, enquanto o TikTok ainda não respondeu aos pedidos de esclarecimento.

TikTok pode atrair investidores americanos

Trump se reunirá com altos funcionários da Casa Branca nesta quarta-feira (2) para discutir o destino do TikTok. Fontes próximas às negociações apontam que um possível acordo pode envolver novos investidores americanos, como a Oracle e a Blackstone, evitando uma venda formal. No entanto, não está claro se essa solução atenderia aos requisitos legais.

Amazon e sua relação com o TikTok

A Amazon já tem conexões com o TikTok. A plataforma de vídeos, que possui 170 milhões de usuários nos EUA, se tornou um importante canal de compras, com influenciadores promovendo produtos.

Embora o TikTok tenha sua própria operação de e-commerce, a TikTok Shop, muitos criadores direcionam o público para a Amazon, recebendo comissões sobre as vendas. Além disso, a Amazon já forneceu infraestrutura técnica para o aplicativo.

Em uma tentativa de competir diretamente com o TikTok, a Amazon lançou o Inspire, um recurso dentro de seu aplicativo que imitava a experiência de vídeos curtos. No entanto, a iniciativa fracassou e foi removida este ano.

Outros interessados na compra do TikTok

A Amazon não é a primeira empresa a demonstrar interesse pelo TikTok. Em 2020, quando a plataforma enfrentou pressões para se vender a empresas americanas, Microsoft e Walmart tentaram adquiri-la.

Atualmente, outros investidores, como o bilionário Frank McCourt e Jesse Tinsley, fundador da Employer.com, também analisam a possibilidade de um acordo.

