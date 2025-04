Capacitação gratuita para jovens migrantes e refugiados abre inscrições em Manaus

As inscrições para a 9ª turma do projeto “Jovens em Ação” estão abertas até o próximo sábado (5), em Manaus. A iniciativa gratuita prepara jovens migrantes, refugiados e brasileiros para conquistar a primeira vaga no mercado de trabalho. As candidaturas podem ser feitas pelo link: forms.gle/ZvwYi3adTTD3BSVT8.

O programa é promovido pelo Instituto Hermanitos, em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Amazonas-Roraima (MPT AM/RR), Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Tribunal Regional da 11ª Região (TRT 11ª Região) e Inspeção do Trabalho no Amazonas (SIT-AM).

Quem pode participar?

O “Jovens em Ação” é voltado para adolescentes e jovens de 14 a 22 anos, de todas as nacionalidades, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Fundamental ou Médio no Brasil.

Capacitação para o mercado de trabalho

As atividades ocorrem de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, entre abril e julho. Durante esse período, os participantes terão acesso a uma jornada de capacitação profissional gratuita, com oficinas, palestras e cursos em diversas áreas, como:

Informática Básica

Assistente Administrativo

Habilidades socioemocionais (soft skills)

Preparação para entrevistas de emprego

“O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, e o perfil dos candidatos precisa ser completo. Não basta ser excelente na parte técnica (hard skills); saber lidar com pessoas, enfrentar situações de pressão e estar aberto a novos desafios são diferenciais para quem busca uma vaga de emprego. O ‘Jovens em Ação’ aborda todos esses pontos de forma totalmente gratuita. Não perca esta oportunidade”, pontua Tulio Duarte, diretor-presidente do Hermanitos.

Empresas podem participar do projeto

Empresas interessadas em apoiar o “Jovens em Ação” ou recrutar talentos para programas de aprendizagem podem solicitar informações pelo e-mail: [email protected].

Sobre o Instituto Hermanitos

O Instituto Hermanitos promove acolhimento, empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho para pessoas refugiadas e migrantes no Amazonas e Roraima. A organização atua na promoção da dignidade por meio de capacitações e atividades culturais.

🔗 Saiba mais e apoie a iniciativa: www.hermanitos.org.br

