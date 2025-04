´Semana S´ leva cidadania e qualificação gratuita ao Amazonas

O evento integrado do Sistema Comércio brasileiro vai levar cidadania e entretenimento aos cidadãos, além de palestras para incentivar o desenvolvimento e a inovação do comércio e dos serviços no País.

A Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), será realizada pela Fecomércio Amazonas, Sindicatos Empresariais, Sesc e Senac, nos dias 11 a 17 de maio.

Ações da Semana S

A Semana S promoverá um grande mutirão de cidadania em todo o país, oferecendo serviços gratuitos nas áreas de saúde, odontologia, educação, qualificação profissional, beleza, turismo, cultura e gastronomia. A iniciativa também comemorará os 80 anos da CNC. Além disso, serão realizados encontros com empresários dos setores de comércio, serviços e turismo, abordando temas como varejo, negócios, inovação e mercado.

“É fundamental apresentar à sociedade o impacto transformador das ações do Sesc e do Senac na qualidade de vida, educação, cultura e desenvolvimento profissional de milhões de brasileiros. Tudo isso só é possível graças aos empresários do setor, que investem e acreditam na missão de transformar vidas”, destaca o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

Semana S no Amazonas

Em 2024, o Sesc-AM registrou:

5.682 alunos matriculados na educação;

matriculados na educação; Mais de 207 mil refeições servidas;

servidas; 28 mil atendimentos em saúde;

em saúde; 157 eventos culturais , impactando 558 mil pessoas ;

, impactando ; 18 mil pessoas beneficiadas em programas de lazer;

beneficiadas em programas de lazer; Distribuição de 1 milhão de quilos de alimentos pelo programa Sesc Mesa Brasil ;

pelo programa ; 5 mil idosos participaram das atividades do Trabalho Social com Grupos.

O Senac-AM, por sua vez, atendeu 213 empresas do comércio, serviços e turismo, beneficiando 3.700 colaboradores. Além disso, foram realizados 51 mil atendimentos, com 24 mil matrículas em cursos e 27 mil participações em ações extensivas.

Por ano, o Senac-AM capacita mais de 50 mil pessoas para o mercado de trabalho, enquanto o Sesc-AM atende cerca de 273 mil pessoas com serviços de saúde, assistência, educação, lazer e cultura.

“O comércio é o maior gerador de emprego e renda no Amazonas, movimentando a economia e contribuindo diretamente para o desenvolvimento do estado. A Semana S é uma oportunidade para que toda a sociedade conheça de perto o trabalho do Sistema Comércio, que transforma vidas por meio da educação, qualificação profissional, cultura, saúde e lazer”, enfatiza o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Amazonas, Aderson Frota.

Onde acontece a Semana S no Amazonas?

Em Manaus, as atividades serão realizadas entre 11 e 17 de maio em locais como:

Avenida Eduardo Ribeiro ;

; Complexo Turístico Ponta Negra ;

; Teatro Manauara ;

; Sedes institucionais do Sesc, Senac e Fecomércio-AM.

A Semana S também acontecerá nos municípios de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Coari, Tefé, Borba, Codajás, Maués e Presidente Figueiredo.

Como participar?

Para participar da Semana S, acesse semana-s.portaldocomercio.org.br e confira a programação completa no Amazonas e em todo o Brasil. A inscrição é gratuita

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Amazon faz oferta para comprar TikTok nos Estados Unidos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱