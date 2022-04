Mais de 50 mil candidatos devem fazer o concurso da Semsa neste domingo (1º)

Manaus (AM)- Será realizado neste domingo (1º), a nova etapa do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Mais de 50 mil candidatos devem disputar uma das 468 vagas oferecidas para os cargos de nível superior e fundamental, além de dois cargos de nível médio (motorista de ambulância e de motolância).

As provas serão aplicadas em 98 unidades de ensino da capital, a partir das 14h. Os portões de acesso às salas de prova serão abertos às 12h30 e fechados às 13h45.

Os candidatos que ainda não conferiram onde farão o exame devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, por meio do link https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22/002.

A recomendação é que os inscritos cheguem uma hora antes do horário de fechamento dos portões. Os candidatos devem levar documento de identidade original com foto, comprovante de inscrição ou comprovante do pagamento da taxa de inscrição e caneta esferográfica preta ou azul, fabricada em material transparente. Durante a prova será obrigatório o uso de máscara de proteção individual.

Os candidatos poderão entrar no local de prova com recipientes de água ou lanche, desde que estejam em embalagem transparente e sem rótulo.

A prova, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de quatro horas e os candidatos só podem deixar o local após duas horas do início do exame. A FGV informa que o caderno de questões poderá ser levado pelo candidato apenas após três horas de prova e que os três últimos candidatos da sala só serão liberados quando o último entregar a prova e após a assinatura da ata.

Cargos

Devem se submeter à prova neste domingo os inscritos para os 47 cargos de nível superior (Especialista em Saúde) oferecidos no edital 002/2021. Os cargos são os de Administrador, Advogado, Analista (de Banco de Dados, de Desenvolvimento de Sistemas e de Infraestrutura de Tecnologia da Informação), Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Biólogo, Cirurgião-Dentista (Geral, Estomatologista, Odontopediatra, Ortodontista, para Pessoas com Deficiência, Periodontista, Protesista, Buco-Maxilo-Facial), Comunicador Social, Contador, Economista, Enfermeiro (Epidemiologista, Geral, Intensivista, Obstetra), Engenheiro (Civil, de Segurança do Trabalho e Eletricista), Estatístico, Farmacêutico (Citologista Clínico, Análises Clínicas), Fiscal de Saúde (Físico, Geral, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Químico), Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Neste dia, as provas também serão para os candidatos que se inscreveram nos seis cargos de nível fundamental (Assistente em Saúde) oferecidos no mesmo edital – Cozinheiro Fluvial, Maqueiro, Marinheiro Fluvial de Convés, Marinheiro Fluvial de Máquinas, Motorista de Autos e Motorista Fluvial – e, ainda, os inscritos para os cargos de nível médio (Assistente em Saúde) do edital 003/2021 – Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância.

O concurso é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Semad) e oferece um total de 2.001 vagas mais cadastro de reserva para o provimento de cargos em vacância da Semsa.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, explica que as primeiras provas, para médicos, foram realizadas no dia 1º de abril e que as últimas, para cargos de nível médio e médio técnico, serão aplicadas no próximo dia 5 de junho. O secretário destaca que a contratação dos novos profissionais deve começar imediatamente após a conclusão de todas as etapas do concurso e dentro dos prazos legais necessários.

Disputa

As vagas mais concorridas desta etapa de provas são as duas oferecidas para o cargo de Advogado, para as quais se inscreveram 1.442 pessoas, gerando uma concorrência de 721 candidatos por vaga. Ainda no nível superior, é alta a concorrência para Fiscal de Saúde Geral, com 657 inscritos para uma vaga; e para Administrador Geral, que têm 478,67 candidatos por vaga.

Para os cargos de nível fundamental, o de Motorista de Autos é o mais concorrido, com 406,7 candidatos por vaga, seguido do cargo de Maqueiro, que tem uma disputa de 288,8 candidatos para cada vaga oferecida.

De acordo com a FGV, a média de concorrência neste domingo é de 111,5 candidatos para cada uma das 468 vagas oferecidas. O cálculo leva em conta o total de 52.162 inscrições para todos os cargos que têm prova agendada para este domingo.

A Semsa orienta que os candidatos estejam atentos às recomendações e exigências da FGV e que leiam atentamente o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Últimas provas

O secretário Djalma Coelho ressalta que as provas objetivas para os cargos de nível médio e nível médio técnico, descritas no edital 002/2021, serão realizadas no dia 5 de junho, em dois turnos.

Para o cargo de AS–Assistente Administrativo (40 horas), que conta com 43 mil inscritos a prova será das 8h às 12h, e para todos os outros cargos de nível médio e médio técnico – Agente Comunitário de Saúde II, Assistente em Administração (30 horas), Auxiliar de Saúde Bucal, Contramestre, Programador de Computador, Técnico em Enfermagem, Técnico de Manutenção de Informática, Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Radiologia Médica, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho – a prova será aplicada no turno da tarde, das 14h às 18h.

Para estes grupos, a FGV informa que a consulta aos locais de prova estará liberada a partir do dia 30 de maio.

