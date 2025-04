Artista amazonense concorre ao 8º Prêmio Profissionais de Música

Leandro promete encantar o público, em abril e maio, com transmissões, ao vivo, pelo TikTok

O músico, compositor e letrista Leandro Negreiros prepara uma série de apresentações ao vivo no TikTok para o lançamento de seu novo projeto autoral, “Rainha da Madrugada”. Nos dias 12 de abril (sábado), 26 de abril (sexta-feira) e 3 de maio de 2025, sempre às 19h, o público irá conferir as apresentações virtuais, onde serão reveladas cinco faixas inéditas e autorais: Rainha da Madrugada, A Vida é Tão Breve, É Mais do Que Paixão, Almas Gêmeas e Volta pra Mim.

O projeto foi contemplado pelo PNAB – Edital 02/2024 – CONCULTURA, e conta com o apoio da Manauscult, Prefeitura de Manaus, Ministério da Cultura e Governo Federal, reforçando o impacto cultural da música produzida na região Norte.

Leandro está entre os indicados ao 8º Prêmio Profissionais de Música, nas categorias Melhor Cantor e Melhor Videoclipe da Região Norte. A grande final do evento em junho, em Brasília, será um marco na carreira do artista amazonense.

Carreira

Leandro Negreiros é exímio violonista e vocalista. Também atua na elaboração de trilhas sonoras de curtas e séries de TV produzidas no Amazonas. O jovem artista fez parte de bandas locais. Iniciou a jornada autoral em 2008 com a música “Palavras Não Bastam”.

Durante anos, apresentou-se em diversas casas de show de Manaus. No YouTube, está disponível o lançamento do álbum “Equilíbrio”. Em 2024, seu videoclipe “Espelhos Espalhados” foi licenciado pelo Canal Music Box Brazil, ganhando destaque nacional.

