Os amantes do samba e do pagode já têm encontro marcado no próximo dia 14 de junho, em Manaus. O evento fluvial Pagodin a Bordo, promovido pela Brasil Eventos, promete transformar as águas do Rio Negro em um grande palco de música, diversão e lazer.
A programação reúne atrações locais em uma experiência que combina entretenimento, paisagens amazônicas e muita animação.
Música e diversão a bordo no Rio Negro
Com saída marcada para as 9h, do Porto São Raimundo, o passeio será realizado a bordo do Ferry Boat Dona Sula. O evento contará com apresentações de Prata Filho, NTDS, PDG e DJ Panza, artistas que são referência na cena musical manauara.
Além disso, os músicos prometem colocar o público para cantar e dançar ao som dos maiores sucessos do samba e do pagode durante todo o percurso.
Experiência inclui banho de rio e paisagens amazônicas
Além da programação musical, o Pagodin a Bordo oferece um ambiente descontraído e temático. Dessa forma, os participantes poderão aproveitar momentos de lazer em meio às belezas naturais do Rio Negro.
O passeio também inclui uma parada para banho e contemplação das paisagens amazônicas, proporcionando uma experiência diferenciada para quem busca diversão e contato com a natureza.
Lote promocional termina na próxima semana
Os ingressos continuam disponíveis em lote promocional por R$ 40. No entanto, os interessados devem se antecipar para garantir o valor atual.
De acordo com a organização, a virada de lote acontece na próxima terça-feira, quando os preços serão reajustados.
A expectativa é reunir um grande público para celebrar a música brasileira em um formato diferenciado. Além disso, o evento fortalece o calendário de entretenimento de Manaus e valoriza os artistas locais.
Mais informações e reservas podem ser obtidas pelos telefones (92) 99174-4122 e (92) 98469-6285, ou pelo perfil oficial no Instagram @pagodinabordo.
Serviço
Evento: Pagodin a Bordo
Data: 14 de junho
Horário: Saída às 9h
Local: Ferry Boat Dona Sula – saída do Porto São Raimundo
Atrações: Prata Filho, NTDS, PDG e DJ Panza
Ingressos: Lote promocional a R$ 40 (até a próxima terça-feira)
Informações e vendas: (92) 99174-4122 | (92) 98469-6285
Instagram: @pagodinabordo
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