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Evento fluvial reúne atrações locais, banho de rio, praia e pôr do sol em uma experiência de lazer e música no Rio Negro

Os amantes do samba e do pagode já têm encontro marcado no próximo dia 14 de junho, em Manaus. O evento fluvial Pagodin a Bordo, promovido pela Brasil Eventos, promete transformar as águas do Rio Negro em um grande palco de música, diversão e lazer.

A programação reúne atrações locais em uma experiência que combina entretenimento, paisagens amazônicas e muita animação.

Música e diversão a bordo no Rio Negro

Com saída marcada para as 9h, do Porto São Raimundo, o passeio será realizado a bordo do Ferry Boat Dona Sula. O evento contará com apresentações de Prata Filho, NTDS, PDG e DJ Panza, artistas que são referência na cena musical manauara.

Além disso, os músicos prometem colocar o público para cantar e dançar ao som dos maiores sucessos do samba e do pagode durante todo o percurso.

Experiência inclui banho de rio e paisagens amazônicas

Além da programação musical, o Pagodin a Bordo oferece um ambiente descontraído e temático. Dessa forma, os participantes poderão aproveitar momentos de lazer em meio às belezas naturais do Rio Negro.

O passeio também inclui uma parada para banho e contemplação das paisagens amazônicas, proporcionando uma experiência diferenciada para quem busca diversão e contato com a natureza.

Lote promocional termina na próxima semana

Os ingressos continuam disponíveis em lote promocional por R$ 40. No entanto, os interessados devem se antecipar para garantir o valor atual.

De acordo com a organização, a virada de lote acontece na próxima terça-feira, quando os preços serão reajustados.

A expectativa é reunir um grande público para celebrar a música brasileira em um formato diferenciado. Além disso, o evento fortalece o calendário de entretenimento de Manaus e valoriza os artistas locais.

Mais informações e reservas podem ser obtidas pelos telefones (92) 99174-4122 e (92) 98469-6285, ou pelo perfil oficial no Instagram @pagodinabordo.

Serviço

Evento: Pagodin a Bordo

Data: 14 de junho

Horário: Saída às 9h

Local: Ferry Boat Dona Sula – saída do Porto São Raimundo

Atrações: Prata Filho, NTDS, PDG e DJ Panza

Ingressos: Lote promocional a R$ 40 (até a próxima terça-feira)

Informações e vendas: (92) 99174-4122 | (92) 98469-6285

Instagram: @pagodinabordo

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