Mais de 200 celulares são devolvidos em Manaus pelo programa RecuperaFone

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) entregou, na terça-feira (1º) e nas primeiras horas desta quarta-feira (2), 253 aparelhos celulares aos seus verdadeiros donos. As entregas seguem nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (4) na sede do NIRC, localizada no conjunto Celetramazon, Adrianópolis, zona centro-sul.

O diretor do NIRC, delegado Bruno Hitotuzi, ressaltou a importância de a população verificar por meio do site da SSP-AM se o seu nome e CPF constam na lista do edital para fazer a retirada do aparelho.

“Estamos no segundo dia do mutirão de entrega de aparelhos no NIRC. Já entregamos 253 aparelhos, mas como falamos anteriormente, temos mil aparelhos na lista para serem entregues. Ressalto que a população verifique no site da SSP a lista das pessoas que devem vir aqui pegar o celular, verifique seu nome, verifique seu CPF. Caso identifique, venha aqui conosco”, explicou Hitotuzi.

Para fazer a retirada do aparelho, a pessoa deve ter em mãos um documento original com foto, nota fiscal, caixa do aparelho ou boletim de ocorrência.

Entregas

As restituições resultam em depoimentos como o do estoquista, Rodrigo Corrêa, que comentou “É gratificante, eu nunca imaginei que eu ia recuperar esse meu celular, tô muito feliz e ressalto para que as pessoas procurem saber se consta no edital o seu nome e busque seu aparelho de volta”, disse.

