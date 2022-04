Bairro Compensa recebe mutirão de serviços em Manaus

Manaus (AM)- Com atendimentos nas áreas de cidadania, saúde, fomento e segurança pública, a terceira edição do programa Governo Presente acontece neste sábado (30), na Escola Estadual Pedro Câmara, localizada na rua T-8, bairro Compensa 2, zona Oeste da capital.

O programa do Governo do Amazonas leva ações e serviços gratuitos do Estado para mais perto da população. As atividades iniciaram às 8h e seguem até as 14h.

Nesta edição estão sendo emitidos RGs, além de Carteiras de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), Carteiras da Pessoa com Transtorno do Espectro Artista e unidades do Passe Legal, por meio da parceria entre as secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); e de Segurança Pública (SSP-AM).

O secretário titular da Sejusc, Emerson Lima, enfatizou que nesta edição, serão emitidos 1 mil RGs.

“Pessoas estão tendo esse primeiro acesso de uma forma facilitada, graças ao Governo Presente. Agradecemos a parceria de várias secretarias, em especial a SSP-AM, por estarmos emitindo 1 mil RGs”, disse o gestor.

A Secretaria de Assistência Social (Seas) atende mulheres empreendedoras que desejam obter financiamento por meio do Crédito Rosa. Além disso, a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) leva profissionais para informar e tirar dúvidas da população sobre o programa Mais Financiamento, por meio do Crédito Rosa.

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) oferece serviços gratuitos de massoterapia, tranças e penteados, corte de cabelo, barbearia, esmaltação e design de sobrancelhas.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa compõe o evento com o projeto Mania de Ler, grupos de animação com escultura de balões e pintura facial e atração musical.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto conta com um espaço para os serviços do Seduc Atende, com atualização de documentação e emissão da 1ª via do Passe Livre Estudantil.

Saúde, esporte e lazer

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), reuniram profissionais para a aplicação das doses da vacina.

De acordo com a diretora-presidente da FVS, Tatyana Amorim, estão sendo aplicadas a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses de vacina contra a Covid-19, além da vacina contra o sarampo e influenza.

“Nós estamos disponibilizando vacinas para adultos, da Covid-19, a partir de 12 anos. Vacinas da Influenza e sarampo para trabalhadores de saúde e idosos a partir de 60 anos. É uma ótima oportunidade de atualizar o cartão de vacina”, ressaltou Tatyana.

Estão sendo realizados ainda atendimentos na área da saúde como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e IMC, orientação nutricional, saúde da mulher e saúde mental.

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) disponibilizou servidores do RespirAR para divulgação do projeto e orientação de fisioterapia, com exercícios cardiorrespiratórios, e educação física, com alongamento e ginástica laboral.

Também está presente no estande da Faar o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), com orientação das modalidades esportivas disponíveis no projeto.

Consumidor

O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) apresentou as atividades desenvolvidas pelo órgão, além de registrar reclamações e denúncias referentes a medidores de energia elétrica, e instrumentos e produtos fiscalizados pelo Ipem.

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) disponibilizou equipes de fiscalização e profissionais para registrar denúncias dos consumidores da zona oeste.

Por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e da Secretaria das Cidades e Territórios (Sect), a população pode obter informações sobre regularização fundiária e habitação.

Segurança e Detran-AM – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Departamento de Prevenção à Violência (DPV), levou ao evento a escuta e acolhimento psicossocial, cadastro para viabilização de internação de dependentes químicos, além de palestras educativas sobre violência, bullying e saúde.

A Ouvidoria Geral da SSP-AM realizou uma pesquisa de satisfação, no âmbito da Segurança Pública, com a população presente.

A Polícia Militar comanda uma exposição dos grupamentos Marte (antibombas), Rocam Motos, Companhia de Operações Especiais (COE), Batalhão de Choque, Canil e Cavalaria. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também montaram estandes de visitação no evento.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realiza atendimentos para serviços de veículos, CNH, bem como atividades lúdicas e ações educativas. Também foram dadas orientações sobre os projetos do programa Detran Cidadão, como o CNH Social e o Motociclista Legal, entre outros serviços.

Iniciativa

O programa Governo Presente contempla atividades antes realizadas pelos programas Muda Manaus e Amazonas Presente em bairros da capital e no interior, aproximando o Governo do Estado da população.

Em Manaus, a iniciativa já foi realizada nas zonas leste e norte; e no interior, alcançou a população dos municípios de Careiro da Várzea, Itamarati, Carauari, Eirunepé, Benjamin Constant e Tabatinga Cidadania, social e fomento.

*com informações da assessoria

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Asfaltamento de ruas alcançará todas as zonas de Manaus

Manaus conta com 15 pontos de vacinação neste sábado (30)

Obras do Centro do Idoso em Borba entram na etapa final