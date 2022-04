Obras no Centro de Convivência do Idoso entram na reta final em Borba (AM)

Obras no AM

Borba (AM) – As obras do Centro de Convivência do Idoso do município de Borba, situado a 151 quilômetros de Manaus entram na reta final.

De acordo com a última medição, o projeto já alcançou 82% de execução e deverá ser concluído no primeiro semestre deste ano.

Com investimentos de R$ 1.681.623,11 e uma área total de 629,45m², a obra contempla a construção de uma academia ao ar livre, salas de administração, secretaria, lanchonete, vestiários, dois camarins, um palco, um auditório e seis salas para atividades diversas.

Os serviços incluem ainda os serviços de pavimentação, drenagem, instalações sanitárias, elétricas e hidráulicas do complexo, reforço de estrutura, construção de muro, construção de reservatório e a construção de um estacionamento com capacidade para receber 29 carros, 104 motocicletas e mais oito vagas para veículos de Pessoas com Deficiência (PcDs).

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a construção de espaços de lazer para a população idosa é muito importante.

“Acredito que a prática de esportes e a realização de atividades sociais e de lazer para a população idosa são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida dessas pessoas e estamos trabalhando para proporcionar um espaço digno e que irá atender às necessidades de seus usuários”, destacou.

Situado na região do Madeira, o município de Borba conta com uma população estimada em 42.328 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2021.

