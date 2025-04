VÍDEO: Mulher encontra bebê abandonado em matagal

Uma mulher se chocou ao encontrar um bebê abandonado em um matagal no bairro Nova Marília, em Magé (RJ), no domingo (30). Enquanto caminhava pela área, ela ouviu o choro do recém-nascido. Desesperada, gritou por ajuda e mobilizou vizinhos, que acionaram a polícia.

“Liga para a polícia! Ah, meu Deus! Jesus! Ah, meu Deus!”, exclamou ao ver a cena.

O resgate levou o bebê ao hospital, onde médicos confirmaram que ele estava saudável. A 66ª Delegacia de Polícia (Magé) registrou o caso e investiga quem abandonou a criança.

Bebê encontrado em lata de lixo

Na terça-feira (1º), garis encontraram outro recém-nascido dentro de uma lata de lixo, entre os bairros de Quintino e Cascadura, na zona norte do Rio. Eles quase recolheram o bebê com o lixo, mas perceberam a criança a tempo e acionaram as autoridades.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, o bebê aparece enrolado em uma manta nos braços de um dos garis. A criança foi levada ao Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, onde os médicos confirmaram que seu estado de saúde era estável.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, registrada na 40ª Delegacia de Polícia (Honório Gurgel). A investigação está em andamento, enquanto a população expressa indignação com os abandonos.

