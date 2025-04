Bar do Boi abre temporada 2025 do Caprichoso no Sambódromo neste sábado

Com o tema “O Auto do Boi”, o evento será o primeiro de cinco sábados de ensaios oficiais do Boi Caprichoso em Manaus.

Uma semana após o Ensaio dos Bumbás abrir oficialmente a temporada bovina, chegou a vez de azular o Sambódromo de Manaus! O Movimento Marujada realiza, neste sábado (5), o 1º Bar do Boi de 2025, a partir das 21h, com entrada gratuita.

Com o tema “O Auto do Boi”, o evento será o primeiro de cinco sábados de ensaios oficiais do Boi Caprichoso na capital.

Para lotar o Sambódromo “até o tucupi”, a festa terá shows de Gabriel Tavares, Júlio Persil, Prince do Caprichoso, Edilson Santana e Paulinho Viana.

O show principal reunirá Edmundo Oran, Patrick Araújo e o novo amo do Caprichoso, Caetano Medeiros, que, ao lado da sinhazinha da fazenda, Valentina Cid, conduzirá o Auto do Boi. O momento temático da noite contará com Edson Azevedo como tripa oficial.

O evento também terá apresentações da Marujada de Guerra, Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus, Troup Caprichoso e Raça Azul. A festa conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

As mesas para o primeiro Bar do Boi já estão esgotadas. Segundo o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, a temporada bovina deste ano promete superar as expectativas.

“Os eventos em Manaus funcionam como um termômetro de como será o Festival de Parintins, e a nação azulada tem mostrado que está com muita vontade de brincar de boi e de ir em busca do tetracampeonato”, afirmou.

Além deste sábado, o Movimento Marujada realizará mais quatro edições do Bar do Boi no Sambódromo: 26 de abril, 3, 17 e 31 de maio. A agenda completa está disponível no Instagram @movimentomarujada.

Leia mais

Ensaio do Caprichoso tem apresentação de novos itens em Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱