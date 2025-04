Dois homens são presos por crimes sexuais contra crianças e violência doméstica no AM

Dois homens, de 36 e 56 anos, foram presos durante a Operação Atalaias, deflagrada na quarta-feira (2) pelas equipes da 34ª e 35ª Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) de Careiro e Careiro da Várzea, com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e da Delegacia Fluvial (Deflu). As prisões ocorreram por violência doméstica, armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e estupro de vulnerável.

Em Careiro, policiais prenderam um homem de 36 anos, acusado de agredir sua ex-companheira e suspeito de estupro de vulnerável. Segundo o delegado David Jordão, ele estava foragido de Aparecida de Goiânia (GO), e as autoridades iniciaram buscas assim que confirmaram sua presença no município.

No Careiro da Várzea, policiais cumpriram o mandado de prisão contra um homem de 56 anos. Durante a abordagem, encontraram em seu celular conteúdos que indicavam suposta pornografia infantil, o que levou à sua prisão em flagrante. Ele também é investigado por estupro de vulnerável, satisfação de lascívia na presença de criança e facilitação do acesso a material pornográfico infantil.

O delegado destacou a importância da Deflu no apoio logístico da operação, que recebeu o nome “Atalaias” em referência aos vigilantes bíblicos que protegiam as cidades contra ameaças.

Os presos passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça. O homem de 36 anos aguarda decisão judicial para possível transferência ao estado de Goiás.

