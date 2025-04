Condenado por estupro de bebê é preso enquanto trabalhava no AM

Um homem de 46 anos, condenado a 14 anos por estupro de vulnerável contra um bebê, foi preso nesta quarta-feira (2), em Tefé, interior do Amazonas. A vítima tinha apenas 1 ano quando o crime foi praticado, no dia 20 de setembro em 2023, no município.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da DEP Tefé, as diligências iniciaram quando a equipe policial recebeu informações da Seai sobre o paradeiro do homem.

“A equipe de investigação localizou o indivíduo em seu local de trabalho, no bairro Jerusalém, em Tefé. As informações sobre o crime estão em segredo de Justiça”, falou a delegada.

Procedimentos

O homem foi condenado por a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

