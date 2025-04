Em menos de 2h, Manaus registra dois acidentes com carretas

Manaus registrou, nesta quinta-feira (3), duas ocorrências envolvendo carretas em diferentes zonas da capital. As equipes de trânsito conseguiram controlar o tráfego e montar desvios, evitando maiores transtornos à população.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 10h40, na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, bairro Compensa, zona Oeste da cidade. Uma carreta carregada de cimento tombou após atingir um poste, interditando totalmente a via, no sentido Santo Antônio, nas proximidades do porto Trairi. Agentes do IMMU desviaram o tráfego pela avenida Brasil e atuaram no controle da situação.

Já por volta de meio-dia, outra carreta tombou na avenida Buriti, no Distrito Industrial, zona Sul. O veículo seguia no sentido Suframa–Armando Mendes quando, segundo o agente que atendeu a ocorrência, perdeu estabilidade devido à má distribuição da carga. “A carreta vinha na faixa da direita e, sem realizar manobra, tombou, ocupando também a faixa da esquerda”, relatou o agente. Apesar do impacto, não houve registro de vítimas.

“O tempo de resposta dos nossos agentes e a eficiência na montagem dos desvios foram fundamentais para manter a fluidez do trânsito e garantir a segurança de todos”, destacou o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Como parte das ações permanentes de fiscalização, a Prefeitura de Manaus realiza a operação “Carga Pesada”, voltada para o controle da circulação de veículos de grande porte na capital. Somente no primeiro trimestre de 2025, já foram realizadas 204 operações, resultando em mais de 800 abordagens com autuações e remoções de veículos para o parqueamento, em casos de irregularidades. A iniciativa visa prevenir acidentes, garantir o cumprimento das normas de tráfego e preservar a malha viária urbana.

