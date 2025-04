Prefeito de Fonte Boa é condenado por ‘derrame de santinhos’

O juiz eleitoral Gonçalo Brandão julgou procedente uma representação e condenou o prefeito de Fonte Boa, Lázaro de Araújo de Almeida (Republicanos), ao pagamento de multa de R$ 5 mil por propaganda eleitoral irregular.

A condenação se refere ao derramamento de “santinhos” em ruas próximas aos locais de votação, ocorrido às vésperas do pleito. (Cabe recurso)

O prefeito, em sua defesa, alegou a ausência de evidências de que tenha autorizado ou sequer tomado conhecimento da distribuição de “santinhos” nas imediações dos locais de votação. Além disso, sustentou que é possível que os próprios eleitores tivessem feito o derrame.

“A conduta de ‘derrame de santinhos’ caracteriza propaganda eleitoral irregular, pois não somente causa poluição ambiental (higiene e estética urbana) e gera riscos de acidentes, em especial, a idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas, também e, principalmente, porque gera impactos sociais, políticos e econômicos, afetando a isonomia entre os candidatos e influenciando eleitores”, diz trecho do documento.

Outro trecho diz que o material foi distribuído em locais privilegiados – próximos a seções de votação – o que evidencia ser estratégia de promoção da candidatura dos representados, visto que os beneficiaria diretamente.

“No caso, não seria crível que um concorrente ao pleito, durante a madrugada que antecede a eleição, espalhe propaganda eleitoral de candidato adversário nas vias públicas próximas aos locais de votação, motivo pelo qual não há como afastar a responsabilidade do representado. Deve-se atentar ao princípio ontológico em matéria de prova nos termos da clássica lição de Nicolò Framarino dei Malatesta no sentido de que ‘o ordinário se presume e o extraordinário se prova'”, descreve outra parte do documento.