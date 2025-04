Prefeitura alerta sobre descarte irregular de lixo por conta das chuvas em Manaus

Diante do período intenso de chuvas em Manaus, o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, fez um novo alerta à população nesta quinta-feira (3) sobre os impactos do descarte inadequado de resíduos. A capital gera mais de 2,3 mil toneladas de lixo por dia — o equivalente a 575 caminhões caçamba cheios — e grande parte desse material acaba obstruindo bueiros, igarapés e redes de drenagem, agravando alagações e prejudicando a infraestrutura urbana.

“O que mais encontramos nas caixas coletoras são sacolas plásticas, embalagens, garrafas PET, restos de móveis e até utensílios descartados irregularmente. Enquanto isso continuar, o lixo vai voltar, entupir bueiros, alagar ruas e poluir a cidade. Precisamos de uma mudança de consciência coletiva”, destacou Renato Junior.

Obras de drenagem e limpeza avançam na cidade

Em 2025, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), ampliou 828 drenagens profundas, desobstruiu 1.378 bueiros e realizou 1.420 limpezas de bocas de lobo, seguindo um cronograma intensivo de manutenção urbana.

Nos igarapés da capital, mais de 470 mil metros cúbicos de sedimentos foram removidos das fozes dos igarapés São Raimundo, Educandos e Tarumã, reduzindo riscos de enchentes.

Revitalização do Igarapé do Mindu

Entre os projetos estruturantes, destaca-se a revitalização do igarapé do Mindu, o maior de Manaus, com 22 quilômetros de extensão, atravessando áreas populosas da zona Centro-Sul e Leste. O igarapé é essencial para o escoamento das águas pluviais, mas sofre com assoreamento e descarte irregular de resíduos.

A Unidade Executora do Programa de Infraestrutura Urbana e Ambiental (UEP-Seminf) coordena o Parque Linear I (PL1), que abrange o trecho entre o Centro de Vigilância e a ponte da avenida Autaz Mirim. A obra inclui drenagem, contenção das margens, urbanização, plantio de grama, construção de sarjetas, calçadas, passarelas e uma nova ponte. O contrato é avaliado em R$ 25,8 milhões.

Obras já executadas e próximas etapas

Até dezembro de 2024, foram concluídos:

✅ 1.160 metros de macrodrenagem

✅ 8.350 m² de gabião para contenção

✅ 7.900 m² de plantio de grama

✅ 36 bocas de lobo duplas

✅ 2.700 m² de passeios para pedestres

✅ 1 passarela construída

Ainda serão realizadas:

🔹 1.760 metros de macrodrenagem

🔹 231 mil unidades de capim vetiver

🔹 54 mil m² de grama plantada

🔹 87 bocas de lobo duplas

🔹 Construção de 1 ponte e 1 passarela adicional

Educação ambiental e conscientização

Além das obras estruturais, a prefeitura mantém ações de educação ambiental nas escolas, ensinando crianças sobre o descarte correto do lixo e a importância da preservação dos igarapés.

“Fizemos tudo isso e ainda mais. Mas o desafio é coletivo. Se cada um fizer sua parte, a cidade agradece”, reforçou o vice-prefeito Renato Junior.

