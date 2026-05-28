Habitação

Famílias com renda de até R$ 3,2 mil poderão se inscrever no programa habitacional até o novo prazo divulgado pela Semhaf.

Publicado em 28 de maio de 2026

Por EM TEMPO

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A Prefeitura de Manaus prorrogou até o dia 30 de junho as inscrições para o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. A decisão ocorreu após o número de cadastrados ultrapassar 300 mil pessoas na capital amazonense.

O cadastro atende famílias da Faixa 1, com renda mensal de até R$ 3,2 mil.

Além disso, os interessados podem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no site simhab.manaus.am.gov.br.

Quem preferir atendimento presencial também pode procurar a sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo.

Segundo o secretário da Semhaf, Júnior Nunes, a prorrogação amplia a oportunidade para mais famílias garantirem participação no programa.

“É mais tempo para mais famílias realizarem o sonho da casa própria. Mais tempo para se informar, organizar a documentação e garantir a chance de mudar de vida”, afirmou.

Veja os critérios para participar

Para realizar a inscrição, os interessados precisam apresentar:

RG e CPF;

comprovante de residência;

comprovante de renda ou declaração;

documentos relacionados ao estado civil.

Além disso, o programa exige:

não possuir imóvel próprio;

ter renda compatível com a Faixa 1;

manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

O programa também dará prioridade para:

famílias que vivem em áreas de risco;

mães solo;

pessoas com deficiência;

idosos;

famílias afetadas por calamidade.

Programa já entregou apartamentos

Até esta quinta-feira (28), Manaus já registrava 300.449 inscritos no programa habitacional.

As inscrições haviam sido reabertas em março, tanto no formato presencial quanto on-line.

Além disso, o programa já contemplou 576 famílias com apartamentos semimobiliados nos residenciais Morar Melhor 13, 14 e 15, no Parque das Tribos.

Os empreendimentos receberam investimento de R$ 92,16 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O atendimento presencial da Semhaf acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

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