A Prefeitura de Manaus prorrogou até o dia 30 de junho as inscrições para o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. A decisão ocorreu após o número de cadastrados ultrapassar 300 mil pessoas na capital amazonense.
O cadastro atende famílias da Faixa 1, com renda mensal de até R$ 3,2 mil.
Além disso, os interessados podem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no site simhab.manaus.am.gov.br.
Quem preferir atendimento presencial também pode procurar a sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo.
Segundo o secretário da Semhaf, Júnior Nunes, a prorrogação amplia a oportunidade para mais famílias garantirem participação no programa.
“É mais tempo para mais famílias realizarem o sonho da casa própria. Mais tempo para se informar, organizar a documentação e garantir a chance de mudar de vida”, afirmou.
Veja os critérios para participar
Para realizar a inscrição, os interessados precisam apresentar:
- RG e CPF;
- comprovante de residência;
- comprovante de renda ou declaração;
- documentos relacionados ao estado civil.
Além disso, o programa exige:
- não possuir imóvel próprio;
- ter renda compatível com a Faixa 1;
- manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.
O programa também dará prioridade para:
- famílias que vivem em áreas de risco;
- mães solo;
- pessoas com deficiência;
- idosos;
- famílias afetadas por calamidade.
Programa já entregou apartamentos
Até esta quinta-feira (28), Manaus já registrava 300.449 inscritos no programa habitacional.
As inscrições haviam sido reabertas em março, tanto no formato presencial quanto on-line.
Além disso, o programa já contemplou 576 famílias com apartamentos semimobiliados nos residenciais Morar Melhor 13, 14 e 15, no Parque das Tribos.
Os empreendimentos receberam investimento de R$ 92,16 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).
O atendimento presencial da Semhaf acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
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