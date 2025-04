VÍDEO: Acidente com caminhão de cimento deixa motorista ferido em Manaus

De acordo com informações de testemunhas o motorista perdeu o controle do caminhão

Manaus (AM) – Um caminhão carregado de cimento tombou na madrugada desta sexta-feira (4) na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O acidente deixou o motorista ferido e causou lentidão no trânsito local.

Motorista é resgatado após tombar caminhão na Zona Norte

De acordo com testemunhas, o condutor, identificado como João Oliveira da Silva, de 43 anos, teria perdido o controle do veículo e, em seguida, tombou na pista. Como consequência, o impacto deixou o motorista preso entre as ferragens da cabine.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atenderam ao local e realizaram o resgate até o hospital.

Testemunhas relatam possível embriaguez ao volante

Segundo relatos, João Silva aparentava estar embriagado no momento do acidente. No entanto, as autoridades ainda investigam as causas exatas do ocorrido.

Acidente causa lentidão no trânsito da região

O tombamento do caminhão bloqueou parte da via, dificultando o fluxo de veículos no período da madrugada. Agentes de trânsito trabalharam para liberar a pista.

Outro Caso:

Caminhão tomba na BR-174 dentro de reserva indígena

Na tarde de quinta-feira (3), um caminhão também tombou na BR-174, dentro da reserva indígena Waimiri Atroari, próximo à divisa entre Amazonas e Roraima. Informações preliminares apontam que a pista molhada pelas chuvas recentes pode ter contribuído para o acidente.

O veículo ficou atravessado na rodovia, causando bloqueio parcial e transtornos no tráfego por várias horas.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, socorrido por outros condutores que passavam pelo local, apresentava apenas ferimentos leves e acabou encaminhado ao Hospital de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. Não houve registro de outras vítimas.

A BR-174 é uma via estratégica para o escoamento de produção na região Norte e o trecho onde ocorreu o acidente fica aproximadamente 120 km distante de Manaus. Este foi o segundo incidente grave registrado na área desde maio, quando outro caminhão tombou nas proximidades.

Equipes trabalharam para remover o veículo e liberar a pista completamente no início da noite. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do acidente.

