Obra do Parque Encontro das Águas avança com segurança e tecnologia moderna

Manaus (AM) – Com vista privilegiada para o encontro dos rios Negro e Solimões, a Prefeitura de Manaus avança na construção do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida, o primeiro projeto arquitetônico no Amazonas assinado por Oscar Niemeyer. Localizada na avenida Desembargador Anísio Jobim, nº 20, bairro Colônia Antônio Aleixo (zona Leste), a obra segue em ritmo intenso.

🔧 Primeira fase concluída com uso de tecnologia de ponta

A primeira etapa foi finalizada com a instalação de 155 estacas de concreto, utilizando a técnica de jet grouting, que injeta concreto sob alta pressão para estabilizar o solo. Essa etapa é essencial para garantir segurança à encosta onde serão erguidos o museu e o restaurante do projeto original de Niemeyer.

🏗️ Trabalhos seguem com terraplenagem e corte do talude

As equipes agora realizam aterro, terraplenagem e corte do talude, que chega a 26 metros de altura. Apesar das chuvas, o cronograma segue sem atrasos. Em seguida, mais 111 estacas serão aplicadas para reforçar a estrutura.

🌿 Niemeyer atualizado: parque urbano, acessível e integrado

Quase duas décadas após sua concepção, o projeto foi atualizado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) para garantir acessibilidade e integração com a cidade. O parque contará com museu, restaurante, quiosques, estacionamento, academia ao ar livre, playground e playpet.

🛡️ Segurança garantida com engenharia moderna

A contenção do talude está sendo feita com concreto injetado e soluções modernas de engenharia para garantir a estabilidade da construção. Além disso, arqueólogos acompanham a obra, liberando as áreas após estudos e escavações.

🚧 Jet grouting: inovação na estabilização do solo

O jet grouting é um método de injeção de concreto sob alta pressão, formando colunas subterrâneas que reforçam a estrutura do solo. Essa técnica é essencial para construções com fundações especiais, como a do Parque Encontro das Águas.

“Estamos fazendo o levantamento das estacas e blocos para estruturar as fundações e cortando o terreno até alcançar a cota de execução. Em seguida, avançamos para as ferragens e mobilizamos uma nova perfuratriz para o trecho”, explicou o engenheiro Leandro Ladeira.

🏛️ Um projeto grandioso com assinatura de Oscar Niemeyer

Com mais de 120 mil metros quadrados, o parque terá um museu com cúpula de concreto e duas lâminas verticais de 20,7 metros: uma amarela, representando o rio Solimões, e outra preta, simbolizando o rio Negro.

🏞️ Infraestrutura completa, acessível e voltada à população

Além do museu e restaurante, o espaço terá pórtico de entrada, estrutura administrativa, quiosques, banheiros, estacionamento e áreas de convivência. O projeto foi adaptado para garantir acessibilidade total, incluindo infraestrutura adequada para Pessoas com Deficiência (PcDs).

📜 Execução da obra e licenciamento ambiental

A obra está a cargo do Consórcio Encontro das Águas e segue todas as normas ambientais e urbanísticas, incluindo o licenciamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

