Garantido e Caprichoso prestigiam 4ª edição da Noite Down

Evento reuniu alunos com Síndrome de Down, familiares e admiradores da causa da inclusão social por meio da cultura

Nesta quinta-feira (3), o Boi Garantido marcou presença na 4ª edição da Noite Down, evento promovido pela Associação Pestalozzi de Parintins em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Realizada na Vila Bulcão, a iniciativa contou com o apoio da MANÁ Produções e da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, reunindo alunos com Síndrome de Down e seus familiares em uma noite de muita emoção e inclusão.

Os itens oficiais do Boi Garantido – o Pajé Adriano Paketá, a Sinhazinha Valentina Coimbra, a Rainha do Folclore Lívia Christina e a Porta-Estandarte Jeveny Mendonça – interagiram com as crianças, proporcionando momentos de alegria e tornando a noite uma verdadeira celebração da cultura do boi-bumbá.

A participação do Boi do Povão no evento reforça seu compromisso com a democratização do acesso cultural e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

Para o presidente do Garantido, Fred Goes, a Noite Down foi um exemplo de amor e solidariedade.

“Estamos aqui para celebrar a diversidade e a inclusão, mostrando que todos têm espaço na nossa cultura. O Boi Garantido sempre foi um símbolo de união e alegria, e hoje reafirmamos nosso compromisso com a inclusão de todos os cidadãos, independentemente de suas limitações”, afirmou, destacando a importância de eventos como esse para a valorização dos direitos das pessoas com deficiência na sociedade.

Boi Caprichoso

O Boi Caprichoso protagonizou uma noite emocionante e repleta de significado ao se unir à Associação Pestalozzi de Parintins para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down.

Em uma apresentação exclusiva e carinhosa, o Boi Caprichoso encantou o público com seus itens oficiais em evolução, dedicando cada passo, som e batida àqueles que protagonizaram a noite: as pessoas com Síndrome de Down. A ação reforça o compromisso do bumbá negro da Amazônia com a democratização do acesso cultural e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

“É inexplicável a alegria. Você vê que eles participam, ficam felizes, e isso nos toca profundamente. Imagine o que significa, para eles, ter os bois de Parintins se apresentando só para eles. Eles são muito felizes e nós também. Agradecemos muito ao presidente Rossy, à Maná Produções, que nos procurou para que realizássemos esse momento tão especial”, declarou emocionada a diretora da Pestalozzi, Dalva Nascimento.

Para o presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, a noite foi um verdadeiro exemplo de amor. “É um dia muito bacana pra todos nós. Ver os pais, os professores, esses anjos que se dedicam tanto, abraçando essas crianças, muitos já adultos, e todos festejando com tanta alegria. Isso é o que importa. É uma oportunidade de reafirmar o nosso compromisso social. Eles merecem todo nosso carinho, respeito e amor. E quando demonstram esse amor pelo Caprichoso, a gente se sente ainda mais tocado”.

A Noite Down é mais uma das ações que colocam o Boi Caprichoso como protagonista na luta por uma sociedade mais inclusiva, acessível e humana.

